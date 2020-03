LUTO Vereador Renée perde pai e mãe em um mês Parlamentar usou a rede social para comunicar a morte do pai, ocorrida nesta terça

17 MAR 2020 - 13h:27 Por Ana Cristina Santos

A vida não tem sido fácil para o vereador de Três Lagoas, Renée Venâncio (PSD). Em praticamente um mês, ele perdeu mãe e pai.

Alzenira de Oliveira Venâncio, mãe do vereador, morreu dia 15 do mês passado devido a parada cardíaca. Agora, nesta terça-feira (17), o vereador comunicou o falecimento do pai, Pedro Venâncio, que morreu de falência múltipla de órgãos. Ambos eram casados há 70 anos e moravam em Ourinhos (SP).

O vereador lamentou a morte “ 2020 tá judiando de mim. Duas pancadas em um mês”, lamentou o vereador.