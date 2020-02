TRêS LAGOAS Vereadores aprovam criação de 'Cachorródromo' Projeto, de autoria do vereador Flodoaldo Moreno, teve 14 votos a favor

11 FEV 2020 - 10h:02 Por Ana Cristina Santos

A Câmara de Vereadores provou um projeto de lei que cria o programa “Cachorródromo”- espaço público para cães - em Três Lagoas.

O projeto, de autoria do vereador Flodoaldo Moreno (Solidariedade), recebeu 14 votos a favor e dois contra. O projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento.

O programa tem como objetivo fomentar a prática de hábitos saudáveis dos animais de estimação, promover o bem-estar animal e promover a interação entre cachorros e seus respectivos donos.

De acordo com o projeto, "Cachorródromo" é uma área cercada destinada ao lazer de cachorros e seus donos, com ou sem equipamentos de recreação específicos para tais atividades.

No espaço delimitado para o "Cachorródromo" será permitido o trânsito de cães sem a utilização de guia da coleira. E fica proibido cães mordedores viciosos; perigosos; no período do cio; e de portadores de moléstias infectocontagiosas.

O projeto, de acordo com a proposta, poderá ser implantado em parceria com a iniciativa privada.

Em sua justificativa, o vereador argumentou “que o programa, além de proporcionar lazer, a saúde e a qualidade de vida dos humanos, também irá beneficiar os animais, uma vez que, os exercícios diários são importantes para a saúde dos cachorros, sendo um dos fatores de grande influência sobre a expectativa de vida do animal”.

O projeto segue para sanção ou veto do prefeito.