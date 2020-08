REQUERIMENTO Vereadores de Três Lagoas exigem informação da Sanesul Empresa executa cortes de água nos imóveis de clientes que estão inadimplentes, o que por lei municipal, está proibido

8 AGO 2020 - 10h:00 Por Ana Cristina Santos

Os vereadores de Três Lagoas aprovaram, na sessão desta semana, um requerimento coletivo, solicitando informações sobre investimentos feitos pela Sanesul, no município, desde a vigência do contrato de concessão, renovado em 2010, até a presente data.

Os parlamentares querem detalhes dos valores investidos, das obras realizadas, bem como da arrecadação da empresa, e o percentual de moradias abastecidas com água e esgoto. O requerimento foi solicitado no momento em que a empresa executa cortes de água nos imóveis de clientes que estão inadimplentes, o que por lei municipal, está proibido nesse momento de pandemia da Covid-19, bem como no período em que a estatal anuncia reajuste de 3,3% na tarifa de água e esgoto. O requerimento foi uma propositura do vereador Antônio Empke Júnior, o Tonhão do MDB, e assinado por os demais vereadores.

O líder do prefeito na Câmara, Antônio Rialino (PTdoB), criticou a postura do presidente da Sanesul, Walter Carneiro, com relação a maneira que vem conduzindo a situação. O vereador apóstolo Ivanildo (DEM) repudiou a forma como a Sanesul tem agido, desrespeitando, inclusive a situação vivida agora, em meio a uma pandemia.

Em entrevista à rádio CBN Campo Grande, Walter explicou o porque a tarifa de Três Lagoas é mais alta em relação a dos demais municípios. “ A composição tarifaria da região de Três Lagoas é diferente das demais cidades que são operadas pela Sanesul. A data base desse reajuste, também é diferente. A posposta da empresa foi preservar a data base, mas fazer esse cobrança só a partir de outubro, quando a gente espera que o período de pandemia esteja mais resolvido, ou amenizado, disse.

Walter destacou que, todo contrato prevê equilíbrio financeiro que se sustente. E que o reajuste é calculado anualmente com base no índice da inflação do período. Ressaltou que se o reajuste não fosse aplicado esse ano, para 2021, será acumulado.