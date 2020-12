TRêS LAGOAS Vereadores querem 'limpar pauta' até 22 de dezembro Mais de 50 projetos deverão ser analisados na Câmara Municipal antes do recesso

8 DEZ 2020 - 08h:00 Por Kelly Martins

Câmara de Vereadores de Três Lagoas terá o desafio de limpar a pauta até 22 de dezembro (última sessão programada). Ao menos 50 projetos ainda tramitam nessa Legislatura e deverão ser votados antes do encerramento dos mandatos. No entanto, eles admitem que, para limpar a pauta, podem adiar o recesso parlamentar e trabalhar até a véspera do Natal. Ainda aguardam apreciação alguns projetos de autoria de vereadores e também mensagens do Executivo.

Entre os principais assuntos a serem discutidos está o projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO), que estabelece execução e prioridades para 2021. O Executivo prevê orçamento de R$ 730 milhões. Porém, a proposta deve passar por duas votações, o que deverá resultar em sessões extraordinárias.

