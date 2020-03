BASTIDORES Vereadores reagem contra fechamento do comércio Leia essa e outras notas na Coluna Observatório

28 MAR 2020 - 08h:45 Por Da redação

CONTRA

Os vereadores de Três Lagoas, Adriano Cesar Rodrigues, o sargento Rodrigues, agora no Democratas, e Davis Martinelli (Pros), reagiram contra o fechamento do comércio da cidade por conta do novo coronavírus. Disseram que o impacto econômico da medida tomada pela prefeitura da cidade será maior que o número de casos de Covid-19 em Três Lagoas.

CONTRA 2

A 2ª Subseção da OAB de Três Lagoas também é contra a reabertura do comércio na próxima semana. “Entendemos as preocupações e os anseios dos comerciantes, mas seguimos na mesma linha anteriormente explanada em razão da gravidade da pandemia que ainda não temos a mínima noção dos efeitos nefastos que podem causar à nossa comunidade de Três Lagoas”, declarou o presidente, Gustavo Gottardi.

NO PEIXE E NO GATO

O governo do Estado tem procurado manter um olho no peixe do controle da pandemia, pois os indicativos continuam preocupantes, e outro no gato da arrecadação, onde não é diferente. O controle social é imprescindível mas precisa garantir o funcionamento principalmente das grandes plantas industrias e de suas cadeias para não ter que enfrentar também o drama da falta de recursos.

PENÚLTIMA PALAVRA

Em função disso, nas reuniões do comitê de enfrentamento, o governador trata com pesos iguais as ponderações do secretario Geraldo Resende, da Saúde, e Jaime Verruck, de Desenvolvimento Econômico. Claro que tudo passa depois pela peneira da Secretaria de Governo, onde Eduardo Riedel dá a penúltima palavra. A última continua sendo do governador.

NÃO PARAR

Consenso entre os governadores nas teleconferências promovidas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a manutenção do funcionamento da economia ganhou apoio não apenas financeiro, mas também e principalmente político. Evita-se o risco de que o populismo desafie a realidade e que o bom senso aponte as melhores alternativas.

IMPACTOS

Os impactos econômicos do isolamento social serão tema de um programa especial de entrevistas, neste sábado. Convidados vão expor opinião sobre o que vai acontecer com as empresas e empregos com a pandemia global do coronavírus. O programa será produzido por equipes das rádios Cultura de Aparecida do Taboado, Paranaíba e Três Lagoas, onde também haverá transmissão pela TVC HD - Canal 13.1, às 10h.