COVID-19 'Pets não transmitem o novo coronavírus aos humanos', diz veterinária Recomendação em tempos de pandemia é evitar passeios com os pets

26 MAI 2020 - 12h:00 Por Tatiane Simon

O novo coronavírus vem despertando muitas dúvidas em relação à sua transmissão e aos cuidados que devemos tomar. Ainda não há estudos que comprovam a transmissão da covid-19 por animais de estimação. De acordo com a médica veterinária Gabriela Mancini, até o momento, não há evidência cientifica de que animais domésticos podem transmitir o novo coronavírus para os seres humanos.

Sair de casa para passear com seu pet não é a principal recomendação em tempos de pandemia. Isso porque alguns estudos sugerem que o cão pode entrar em contato com esse vírus em alguma superfície por meio da língua e das patas. Isso não significa que ele poderá ficar doente, mas ele pode levar o vírus para dentro de casa. Os cães e os gatos podem “carregar” o coronavírus em suas patas e pelo. Por isso uma restrição dos passeios e uma correta higienização dos pets são importantes. O mesmo pode ocorrer se uma pessoa contaminada pelo coronavírus tossir ou espirrar perto do cão.

“Os animais não transmitem o coronavírus para os seres humanos. Se você foi diagnosticado com covid-19, também tem que estar distante do animal. Porque ao tossir pode expelir gotículas contaminadas ao animal e, depois, uma pessoa ao tocar no pelo dele pode ser infectada também”, explica a veterinária.

Durante a quarentena, é importante restringir ao máximo os passeios, mas aqueles que levam seus pets para passear devem procurar lugares ao ar livre onde não haja aglomeração de pessoas. “Sempre de máscara, é claro. Outra opção é gastar toda a energia que os pets têm dentro de casa com brinquedinhos”, exemplifica.

Cuidados em casa com os pets:

- manter a casa sempre limpa

- limpe as patas do pet com água e sabão

- troque frequentemente as roupas de cama

- não beijar os animais

- higienizar nossas mãos com água e sabão após as brincadeiras com os pets

