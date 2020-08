ALÉM-MAR PF confirma que veterinário detido em Três Lagoas faz parte da Operação Além-Mar Na Operação foram sequestrados da organização criminosa aviões, helicopteros e R$100 milhões

18 AGO 2020 - 14h:21 Por Israel Espíndola

Deflagrada pela Polícia Federal a Operação Além-Mar, deteve um veterinário em Três Lagoas, a confirmação foi feira pela assessoria de imprensa da Polícia Federal. Mas não informou qual seria o envolvimento do homem no esquema que investiga o tráfico internacional de drogas.

A operação aconteceu simultânea em 11 estados da federação, e no Mato Grosso do sul foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas.

As investigações começaram em 2018, onde aponta o envolvimento de várias organizações criminosas no tráfico de cocaína para Europa. Ao todo foram cumpridos 139 mandados de busca e apreensão e 50 mandados de prisão (20 prisões preventivas e 30 prisões temporárias), expedidos pela 4ª Vara Federal – Seção Judiciária de Pernambuco. Além disso, a Justiça bloqueou R$ 100 milhões dos investigados por lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas.

De acordo com as informações da Polícia Federal, a droga vinha do Peru, Colômbia e Bolívia e depois de passar pelo Paraguai eram despachados para o Porto de Recife e de lá mandados de navios para a Europa.