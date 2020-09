VIRALIZOU Fake: vídeo de onça correndo no bairro Interlagos em Três Lagoas Rapidamente o vídeo viralizou nos aplicativos de mensagens e redes sociais

1 SET 2020 - 15h:00 Por Israel Espíndola

O vídeo que rapidamente se transformou em viral, onde uma onça estaria correndo pelas ruas do bairro Interlagos, em Três Lagoas, é falso. No início da tarde de terça-feira, 1º de setembro algumas publicações sugeria que a gravação teria sido em Três Lagoas, mas na verdade foi gravado no oeste paulista.

A onça realmente percorreu por várias ruas e tentou entrar em algumas casas, mas tudo isso aconteceu na cidade paulista de Cerqueira Cesar (SP), no vídeo é possível ver o felino desorientado a procura de abrigo. O vídeo que ganhou repercussão nas redes sociais foi feito por populares dentro de um carro, uma onça parda, que corre pelas ruas do bairro.

Nas imagens é possível ver o animal passando próximo de pessoas e dois jovens acompanham até o bicho entrar em uma construção.

O corpo de Bombeiros do município de Avaré (SP), foi acionado para resgatar o felino, como não possuem sedativos para essa situação, nesse momento, a equipe teve que aguardar a chegada de profissionais da Faculdade de Medicina Veterinária de Botucatu (SP), que são dotados de estrutura para tranquilizar o animal e assim poder resgatá-lo em segurança.

Desmatamento e incêndios florestais nessa época do ano, contribuem para o aparecimento de animais silvestres em territórios urbanos.