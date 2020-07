ATIVIDADE Videoaulas oferecem dicas de entretenimento e atividades físicas O público dessas lives são crianças e adolescentes

6 JUL 2020 - 17h:30 Por Da redação

Como opção de entretenimento e para manter o corpo ativo por meio de exercícios físicos durante a quarentena, causada pelo novo coronavírus, a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) oferecerá videoaulas ao vivo voltadas ao público infantojuvenil.

As lives, que integram o programa MS Saudável #EmCasa, serão realizadas por profissionais de Educação Física da Fundesporte todas as terças e quintas-feiras, às 15 horas, com dicas de atividades a crianças de três a 14 anos. A duração será de 30 a 60 minutos. A primeira aula ocorrerá já nesta terça-feira (07.07), na página oficial da Fundação no Facebook.

De acordo com o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, as videoaulas foram idealizadas para aliviar as tensões criadas pela pandemia e podem auxiliar nos estudos durante o isolamento domiciliar.

“Percebemos que muitas crianças, com aulas remotas há alguns meses, estão entrando num período de estresse, prejudicando o processo de aprendizagem. Então, a Educação Física pode ser uma aliada, porque tem um leque de atividades para melhorar não só o condicionamento físico de crianças e jovens, mas também a saúde mental. É um momento muito importante para se praticar exercícios e se entreter, como forma de amenizar a pressão do ‘ficar em casa’”, afirma.

A gerente-geral de Desenvolvimento de Atividades Esportivas da Fundesporte, Karina Pereira Quaini, destaca que as transmissões ao vivo terão caráter lúdico-recreativo. Segundo ela, recomenda-se a participação e supervisão dos pais e/ou responsáveis, ou de algum familiar. “Vamos ensinar a confeccionar brinquedos caseiros com materiais recicláveis. O objetivo dessas lives é propiciar um ambiente virtual de afetividade e interação entre o professor, a criança, os pais ou familiares”.

Primeira semana

Nesta terça-feira (07.07), a primeira videoaula será ministrada pelo professor Marcelo Simões, em que vai ensinar a fazer um “vai-vem”, brinquedo simples que estimula a coordenação motora e equilíbrio. Os materiais necessários para confecção são: duas garrafas PET (1,5 ou 2 litros), tesoura, fita adesiva (transparente/durex ou crepe), corda para varal ou barbante.

Já na quinta (09.07), o professor Fernando Quadros demonstrará como montar uma torre utilizando copos plásticos (descartáveis ou não). A brincadeira auxilia no desenvolvimento das habilidades cognitivas, na associação lógica e coordenação visual-tátil.