TRêS LAGOAS Vigilância Sanitária intensifica fiscalização neste feriadão Fiscalização deve-se ao feriadão prolongado em que pode contribuir para o aumento dos casos de Covid

10 JUN 2020 - 08h:50 Por Ana Cristina Santos

Em decorrência do feriadão prolongado por conta do Dia de Corpus Christi, amanhã (11), e aniversário de Três Lagoas, 15 de junho, a Vigilância Sanitária juntamente com a Promotoria de Justiça da Saúde e forças de segurança pública vão intensificar fiscalização na cidade para evitar aglomerações e consequentemente novos casos de Covid-19.

Segundo o coordenador da Vigilância Sanitária, Christovan Bazan, o intuito é inibir principalmente aglomerações, e o descumprimento dos decretos que regulamentaram o funcionamento do comércio, como por exemplo, fechar às 23h, e se a população está respeitando o toque de recolher à meia noite.

“Vamos percorrer diversos bairros durante a quinta, sexta-feira, bem como no final de semana e na segunda-feira, que é feriado municipal devido aos 105 anos de Três Lagoas. Pedimos, desde já, que a população, bem como os empresários, colaborem com as ações de contenção da Covid-19”, destacou Bazan.