FISCALIZAÇÃO Vigilância Sanitária interrompe 5 festas com aglomerações Equipe da Vigilância trabalha diariamente para prevenir o avanço da Covid-19

14 OUT 2020 - 12h:15 Por Caroline Vicente

A Vigilância Sanitária de Três Lagoas, em parceria com o Ministério Público, deu continuidade as fiscalizações em combate a proliferação da Covid-19 durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida. A fiscalização foi realizada em diversos bairros, com abordagens, atendimento de denúncias e notificações.

Segundo informações do coordenador do setor, Christovam Bazan, durante os três dias foram feitas 15 notificações, 18 orientações verbais, 5 interrupções de festas com aglomeração e 1 multa em um estabelecimento que não respeitava devidamente as regras de segurança.

Diariamente as equipes do “De Olho no Coronavírus” realiza abordagens e vistorias dos bairros, visando combater o avanço do Covid-19

Ao flagrar algum estabelecimento que não esteja de acordo com as normas de segurança ou aglomerações, o morador pode denunciar através do telefone: (67) 3929-1861 de segunda a sexta (das 7h às 17h). Após este horário e nos fins de semana, o telefone para denúncias é o 190 da Polícia Militar.