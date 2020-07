TRêS LAGOAS Vigilância Sanitária notifica nove estabelecimentos comerciais Estabelecimentos descumpriram decretos municipais que visam evitar a disseminação da Covid-19

6 JUL 2020 - 18h:03 Por Ana Cristina Santos

A Vigilância Sanitária de Três Lagoas notificou neste final de semana nove estabelecimentos comerciais da cidade por descumprirem os decretos municipais que visam evitar a proliferação da Covid- 19.

Os estabelecimentos foram notificados para se enquadrem nas normas de lotação máxima, distanciamento, uso obrigatório de máscara e horário de fechamento antes do toque de recolher.

Na semana retrasada, 40 estabelecimentos foram notificados. A redução no número de notificações deste final de semana para o anterior, segundo a prefeitura, demonstra que após a fiscalização, os estabelecimentos tomaram as providências necessárias.

Em uma das fiscalizações, uma festa que estava sendo organizada, com cobrança de ingressos, foi cancelada. “Chegamos no local antes do início, ainda estavam organizando para a festa. Fizemos as orientações e solicitamos o cancelamento. Fomos atendidos e a festa não aconteceu”, relatou o coordenador de Vigilância Sanitária, Christovam Bazan.

O coordenador da Vigilância solicitou que, em caso de irregularidades, as pessoas fotografem ou filmem o local e realizem uma denúncia, para ajudar no trabalho de fiscalização. Além disso, informou que boletim de ocorrência pode ser registrado na delegacia.

A multa aplicada começa a partir de 500 UFIN’s, o que equivale a R$ 2.456,30 a multa inicial, já que o UFIN hoje está R$ 4,9126, podendo chegar a valores bem maiores dependendo da infração e reincidência.