ELEIÇÕES 2020 Vinte servidores deixam o cargo de olho em uma vaga na Câmar

15 AGO 2020 - 07h:00 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas afastou 20 servidores de suas funções, para que possam concorrer nas eleições deste ano, ao cargo de vereador.

De acordo com a legislação eleitoral, os servidores precisam deixar os cargos três meses antes das eleições que vão ocorrer em 15 de novembro. A relação dos afastados e, alguns exonerados, foi publicada na edição desta sexta-feira (14), do Diário Oficial do Município.

Entre os integrantes da lista estão diretores como Luciano Dutra, do Departamento de Conservação do Patrimônio, Rodrigo Fernandes, da Cultura, e Breno Cesar, do Esporte e lazer. A ex-vereadora Marisa Rocha (MDB), também está na lista dos servidores afastados. Marisa é funcionária concursada da Secretaria de Saúde.

Da relação dos servidores afastados nesta semana, 12 são mulheres e oito homens. Com o veto às coligações proporcionais, os partidos terão que ampliar o número de mulheres na disputa. Como a nova regra obriga que a partir deste ano cada legenda tenha, ao menos 30% de mulheres candidatas, partidos que não alcançarem esse porcentual vão ter de barrar homens na eleição.