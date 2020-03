MEDIDA Visitas em presídios de Três Lagoas são suspensas por causa do coronavírus Agepen suspendeu as visitas até o dia 7 de abril como forma de prevenção

19 MAR 2020 - 10h:07 Por Kelly Martins

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen) suspendeu as visitas a presos que se encontram em presídios no estado. A medida vale para unidades de regime fechado, como a Penitenciária de Segurança Média (masculino) e o Estabelecimento Penal Feminino, em Três Lagoas. O motivo é o risco de transmissão do Covid-19.

São quase 800 detentos que cumprem pena na penitenciária masculina e também mais de 100 mulheres. As visitas dos familiares eram realizadas aos sábados e domingos. No entanto, de acordo com a Agepen, foram suspensas até o dia 7 de abril, assim como as escoltas. Elas só serão realizadas em casos emergenciais de saúde ou com audiência marcada.

A Agepen informou ainda que quando for realizada audiência de custódia em Campo Grande, o preso passará por uma triagem no Módulo de Saúde do complexo penitenciário, antes de ser encaminhado à unidade penal. Em casos de suspeita do novo coronavírus, o preso receberá atendimento médico e será isolado.

Já para os servidores que apresentar os sintomas, o procedimento seguirá as recomendações do Ministério da Saúde, como a procura de atendimento médico e isolamento pelo período orientado pelo profissional.

Conforme o órgão, Está em andamento ação conjunta entre as secretarias municipais e a estadual de Saúde para aquisição de insumos e orientações junto às unidades penais da capital e interior. Para a realização das triagens estão sendo definidas diretrizes junto à Secretaria Estadual de Saúde.

Até o momento, já foram confirmados sete casos da doença em Mato Grosso do Sul.