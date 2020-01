MEDIDA PROTETIVA Vítima aciona 'Mulher Segura' e PM prende ex em flagrante Homem, de 30 anos, descumpriu medida protetiva e foi preso nesta terça-feira

7 JAN 2020 - 14h:30 Por Tatiane Simon

Uma mulher, de 39 anos, acionou a Polícia Militar através do Programa Mulher Segura para denunciar o ex-companheiro dela que havia descumprido medida protetiva. Ele foi preso em flagrante nesta terça-feira (7).

Segundo a PM, o homem tem 30 anos e teria descumprido a ordem judicial na manhã de hoje. A ex-mulher do suspeito pediu socorro a uma equipe do programa de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. Ela relatou aos policiais que o ex-companheiro havia pulado o muro da casa e invadido o imóvel dela. O homem foi preso na residência da vítima em flagrante e levado para a Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM).

Mais casos

A cada dia mais ocorrências que envolvem violência doméstica, são atendidas pela Policia Militar, que trabalha com o objetivo de tentar reduzir esses números. Para isso, em Mato Grosso do Sul foi implantado o Programa Mulher Segura – Promuse, um programa que acompanha de perto as vítimas de Violência Doméstica, fazendo parte da rede de proteção à mulher, com o intuito de facilitar o acesso das vítimas aos meios de proteção a que elas têm direito.

Estatísticas do programa apresentam um número crescente de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo programa a cada dia. Isso ocorre por conta de o programa "abraçar" essas mulheres e fazer sempre o melhor para atendê-las. O número MPU (Medidas Protetivas de Urgência) também são crescentes, segundo a PM. Conforme aumenta o número de mulheres participando do programa, tornando o atendimento as violências domésticas mais rápidos e precisos.

Mulheres vítimas de violência de doméstica devem denunciar através do telefone 190 ou (67)99927-3099.