IDENTIFICADO Vítima de acidente fatal foi identificado O motociclista morreu após bater a moto que pilotava em um muro

14 MAR 2020 - 21h:27 Por Alfredo Neto

Foi identificado como Wanderlei Barbosa da Silva Filho, o homem que morreu após colidir a moto que pilotava contra um muro na tarde deste sábado (14) na rua Maria Guilhermina Esteves,no bairro Santa Terezinha, zona Sul de Três Lagoas.

O acidente fatal foi próximo das 15h30, Wanderlei seguia de moto pela rua Maria Guilhermina Esteves, no sentido Novo Oeste, quando foi fechado por um carro dirigido por uma mulher que tentou fazer uma conversão para a esquerda.

Wanderlei bateu atingiu a lateral do carro e perdeu o controle da moto caindo e batendo a cabeça na sarjeta morrendo no local. Com a força do impacto o corpo da vítima parou a 3 metros do local da queda, após ser arremessado contra uma parede.

A vítima fatal estava de capacete que não evitou o trauma parando 30 metros do local. A mulher que dirigia o carro que causou o acidente foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) por estar em estado de choque, e em período gestacional, a envolvida no acidente não quis ser identificada.