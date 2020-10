ATUALIZAÇÃO Vítima de afogamento em piscina segue na UTI Vítima teria sofrido um mal subto enquanto nadava vindo a se afogar

5 OUT 2020 - 11h:00 Por Alfredo Neto

É considerado grave o estado de saúde de Deivid Rodrigues 29 anos, vítima de um afogamento no inicio da tarde deste domingo (4), na rua José Amílcar Congro Bastos, no bairro Jardim Alvorada.

Deivid nadava em uma piscina quando teve um mal súbito e acabou se afogando, as pessoas que estavam no local fizeram massagem cardíaca na vítima até a chegado do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) que fizeram as manobras RCP (Reanimação Cárdica Pulmonar).

Após a equipe do Samu conseguir fazer Deivid ter pulso, o entubaram e o levaram em estado grave para o H.A (Hospital Auxiliadora). Na manhã de hoje a assessoria de comunicação do H.A informou que o estado de saúde de Deivid é grave e que após uma avaliação médica, o paciente foi submetido à ventilação mecânica e segue internado sedado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), os médicos que atenderam a vítima também relatou na nota que a vítima apresentava um quadro de TCE (Traumatismo Craniano Encefálico). E que a lesão poderia ter sido ocasionada quando a vítima perdeu a consciência vindo bater a cabeça na parede ou fundo da piscina.