MISTÉRIO Vítima de atropelamento é internada sem identificação Homem de aproximadamente 45 anos corre risco de morte no Auxiliadora

25 DEZ 2019 - 18h:01 Por Valdecir Cremon

O Hospital Auxiliadora está à procura de parentes de um homem de aproximadamente 45 anos, que se envolveu em um acidente entre uma moto e um carro, nesta terça-feira (24), no bairro Vila Carioca, zona Sul de Três Lagoas. Segundo o hospital, ele tem 95% de risco de morte.

O homem foi levado ao hospital pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em estado grave. O motorista do carro não se feriu. A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.

A tentativa de identificação da vítima e da localização de parentes é feita por meio da fotografia de uma tatuagem que o homem possui no braço direito. Informações podem ser dadas pelo telefone (67) 2105 3500.