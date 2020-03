NO FLAGRA Vítima flagra furto chama à PM e dupla é presa em flagrante Ladrões furtaram apetrechos de uso para montaria e foram pegos em flagrante

1 MAR 2020 - 14h:50 Por Alfredo Neto

Uma dupla de ladrões foi presa neste domingo (1) após um dos criminosos voltar em um sítio, pela segunda vez para furtar.

O proprietário de um sítio próximo da UNEI(Unidade Educacional de Internação) Tia Alrora, chamou a Polícia Militar após flagrar um homem furtando alguns objetos de um quartinho do local.

A vítima gritou para o ladrão parar com a ação criminosa, após perceber a presença do proprietário do sítio o homem tentou fugir mas foi pego por populares que presenciaram a vítima gritando "pega ladrão".

Após ser seguro por populares, o ladrão indicou onde alguns objetos furtados no dia anterior estariam, à vítima junto com a Polícia Militar foi até o local indicado pelo ladrão e encontraram os objetos furtados.

Na residência 1km de distância de onde foi o furto, uma segunda pessoa chegou no imóvel questionando a presença da PM, e também foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para que fosse averiguada a participação no crime, os objetos furtados foram devolvidos para a vítima.

Na residência foi localizada uma moto que foi utilizado no dia anterior para cometer o furto, o veículo foi levado para a Depac para averiguação da Polícia Civil.