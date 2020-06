CAMPANHA Vítimas de violência doméstica podem denunciar em farmárcias; saiba como Nova campanha 'Sinal Vermelho contra a violência doméstica' é realizada em Três Lagoas

11 JUN 2020 - 15h:00 Por Kelly Martins

Mulheres vítimas de violência doméstica passam a contar com apoio de farmácias como um novo canal para denúncias. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) deram início à campanha nacional “Sinal Vermelho”. Atendentes e farmacêuticos seguirão protocolos pré-estabelecidos para lidar com a situação e não necessariamente serão chamados a testemunhar nos casos. As ações são simples para permitir que toda mulher vítima de algum tipo de violência possa buscar ajuda.

As farmácias e drogarias em Três Lagoas aderiram à ação. A casa é o onde ocorrem as violências, porque nela se encontram agressores e vítimas, que ficam impedidas de acionar os canais de denúncia.

Saiba como funciona o Sinal Vermelho:

A mulher vítima de Violência Doméstica poderá pedir ajuda nas farmácias conveniadas.

O sinal “X”, feito com batom vermelho (ou qualquer outro material), na palma da mão (ou pedaço de papel) permitirá à vítima identificar-se ao atendente em farmácias e drogarias, previamente cadastradas, para acionar a Polícia Militar.

O atendente das farmácias e drogarias receberá uma cartilha e um tutorial com as orientações necessárias ao atendimento da vítima e acionamento da polícia.

A vítima será acolhida pela Polícia Militar e ingressará no sistema de Justiça, com o apoio da rede de proteção.

O atendente ou farmacêutico não terá responsabilidade de figurar como testemunha da ocorrência – será apenas comunicante.

