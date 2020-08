ENTREVISTA ‘Vitória da educação’, diz presidente do Sinted sobre Fundeb Proposta aprovada torna permanente o Fundeb e aumenta seu alcance

26 AGO 2020 - 11h:30 Por Ana Cristina Santos

Com 79 votos favoráveis no primeiro e no segundo turno de votações, o Senado Federal aprovou nesta terça-feira (25) a proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundeb e aumenta seu alcance. Não houve votos contrários ao texto que entrará na Constituição como a Emenda 108.

Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação. Criado em 2007 de forma temporária, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), o Fundeb é uma das principais fontes de financiamento da educação no país.

Para a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinted), de Três Lagoas e Selvíria, Maria Diogo, a aprovação da PEC do Fundeb representa uma vitória para a educação e para a sociedade, já que vai permitir a continuação de um ensino de qualidade.

Na manhã desta quarta-feira (26), Maria Diogo participou do Jornal RCN Notícias e falou da conquista da categoria.

Veja entrevista na integra