ELEIÇÃO 2020 Vitórias e derrotas surpresas Leia a coluna Observatório da edição do Jornal do Povo deste sábado

21 NOV 2020 - 07h:25 Por Redação

Surpresa

Como em toda eleição, esta não foi diferente. Algumas vitórias e derrotas são consideradas surpresas. Em Três Lagoas, a eleição de Britão do Povão (Solidariedade), foi considerada uma surpresa, já que não é tão conhecido na cidade e pouco se ouviu falar dele durante a campanha. Britão é técnico de enfermagem e morador do bairro Santa Terezinha. Outra surpresa também foi Charlene Bortoleto, que integra o Grupo de Protetoras dos Animais.

SURPRESA 2

Para algumas pessoas, a não reeleição de alguns vereadores também não era esperada. Celso Yamaguti (PSDB), Antônio Rialino (MDB), Ivanildo Teixeira (DEM), e Luiz Akira (PSDB) ficaram de fora do Legislativo. Flodoaldo Moreno e Isabel Cristina, ambos do Solidariedade também não estarão no Legislativo municipal no próximo ano.

UM

Outra curiosidade da eleição de 2020, foi a pastora Rose do Patriota que teve apenas um voto. Certamente o dela!

AUMENTO

Nas eleições deste ano, houve um aumento no número de mulheres na Câmara Municipal de Três Lagoas. Atualmente, o Legislativo Municipal tem apenas duas mulheres. Para o próximo biênio, serão cinco mulheres.

REDUÇÃO

Alguns candidatos a vereador que sempre tiveram votação expressiva,acima dos 700 votos em eleições passadas, nestas, apresentaram redução considerável no número de votos. Talvez, a queda na votação esteja relacionada aos 26 mil eleitores que não compareceram para votar.