OPINIÃO Você concorda com a data do Enem? MEC vai abrir consulta para os inscritos Candidatos poderão escolher entre a manutenção da data das provas, adiamento por 30 dias e a suspensão indefinida do exame

20 MAI 2020 - 07h:40 Por Kelly Martins

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou que o governo vai abrir consulta direta, por meio da internet, aos candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para decidir a data de realização das provas deste ano.

De acordo com o ministro, a consulta ocorrerá na Página do Participante em final de junho. O Ministério da Educação (MEC) estima que 5 milhões se inscreverão. Em Três Lagoas, a previsão é de que mais de quatro mil pessoas deverão se inscrever para as provas.

Todos os inscritos poderão escolher entre a manutenção da data das provas, o adiamento por 30 dias e a suspensão indefinida do exame deste ano por causa da pandemia de covid-19.

As provas do Enem estão marcadas para 1º de novembro (linguagens, códigos e suas tecnologias; redação; ciências humanas e suas tecnologias) e 8 de novembro (ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias). Estudantes podem se inscrever no exame, por meio da Página do Participante, até sexta-feira (22). (Com informações da Agência Brasil).