DECORAÇÃO Você sabia que cada enfeite de Natal tem um significado? Famílias investem em decoração para manter espírito natalino

25 DEZ 2019 - 07h:14 Por Kelly Martins

Hoje é a data mais especial do ano. Muitas pessoas aguardam pela dia de 25 de dezembro, nascimento de Jesus, e alguns meses antes, iniciam os preparativos, como decoração de Natal. E isso vale para residências, ambiente de trabalho até mesmo ruas, praças. Mas você sabia que cada enfeite tem um significado? Sabe o que eles representam nesse momento do ano?

A professora Cláudia Pena, por exemplo, faz questão de manter o espírito natalino junto à família, todos os anos. A árvore de Natal é decorada meses antes e é ela quem confecciona a tradicional guirlanda, que é colocada na porta de entrada da casa. “O Natal traz para nós a lembrança de que Jesus nasceu para nos salvar. E a árvore de Natal tem essa simbologia de trazer para dentro de casa essa lembrança, essa festa do nascimento de Jesus. E eu sempre faço questão de decorar a casa”, ressaltou.

Além da guirlanda, muitas pessoas usam velas, escolhem bolas decoradas para pendurá-las na árvore e ainda colocam a estrela no topo. A arquiteta e design Elizângela Sebben explica que todos os enfeites têm simbologias.

A árvore de Natal

Ela pontua que o costume de enfeitar a árvore vem antes do nascimento de Cristo. “Era uma forma dos povos cristãos e até os pagãos agradecer o deus saturno pela fertilidade de suas plantações. Até que por volta de 1.500 os países começaram a usar isso como enfeite de Natal”. A arquiteta destaca que o pinheiro é uma árvore que suporta neve, as folhas não caem e vem de países com baixas temperaturas. “E a árvore representa a vida, a esperança e alguns católicos acreditam que por ser triangular representa a trindade”.

Bolas

São coloridas, de vidro, de plástico, brilhantes e artesanal. As bolas fazem a diferença em uma árvore de Natal e significam a colheita. “Elas representam a natureza. Antes eram as maças e outras frutas. Mas, em muitos lugares, não tinham as frutas ocasião em que uma artesã começou a confeccionar bolas de vidro. Ela eram quem pintava e, por ser bonito, as pessoas começaram a usar como tradição”, contou Elizângela.

Estrela

Normalmente em uma árvore de Natal há uma estrela no topo. O fato de estar em cima representa o caminho até Jesus. Isso porque foi uma estrela que orientou os três reis magos em direção ao local onde Jesus tinha nascido, conforme trecho bíblico. “Então ela mostrou o caminho. Como Cristo nasceu em Belém, a estrela é conhecida como ‘Estrela de Belém’ para os cristão”, frisou.

Vela

E em meio à decoração estão as velas. De todas as formas, tamanhos, simples, decorativas e que são colocadas sobre mesas, estantes, móveis. A vela representa o nascimento luz proporcionada com o nascimento de Jesus. A luz que veio para acabar com as trevas, escuridão e tudo o que é contrário a Cristo. A vela é considerada um elemento da fé para muitos cristãos e normalmente fica acessa na noite de Natal.

Guirlanda

Normalmente a guirlanda é representada por ramos verdes e frutas vermelhas. “Ela faz uma simbologia à coroa de Cristo, sendo que as frutinhas vermelhas são o sangue de Jesus”, disse a arquiteta. O fato de ser utilizada na porta de entrada da casa também representa, segundo ela, que a “família está pronta para o espírito natalino, que é o amor, a paz, a gratidão e se prepara para um novo ano”.