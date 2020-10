DECISÃO Voepass suspende operação em Três Lagoas e adia voos para Campo Grande Companhia alega baixa demanda de passageiros para o cancelamento e suspensão dos voos

15 OUT 2020 - 14h:20 Por Ana Cristina Santos

A Voepass Linhas Aéreas confirmou ao JPNews a suspensão temporária das operações na em Três Lagoas, partir desta quinta-feira (15), e o adiamento do início dos voos para Campo Grande, como programado previamente pela companhia.

A companhia alega que a readequação da malha aérea da empresa tem como foco a sua rentabilização, buscando voos em destinos com maior demanda de passageiros.

Os voos com destino de Três Lagoas a Campo Grande teriam início nesta semana. Passagens chegaram a ser comercializadas. Desde o início do mês passado, a empresa estava operando com voos comerciais de Três Lagoas ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, mas a partir de hoje a rota está suspensa.

A empresa informou que entrou em contato com seus clientes e parceiros sobre os cancelamentos e que todos os passageiros prejudicados pela suspensão dos voos estão sendo tratados nos termos das resoluções da ANAC.