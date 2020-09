VOOS VoePass volta a operar voos comerciais em Três Lagoas O primeiro voo aconteceu na quinta-feira com destino Congonhas

11 SET 2020 - 15h:00 Por Israel Espíndola

A companhia VoePass (antiga Passaredo) retornou a operar voos comerciais na quinta-feira (10), em Três Lagoas. A companhia aérea disponibiliza dois voos por semana sem escalas às terças e quintas-feiras para o Aeroporto de Congonhas, localizado na região central da cidade de São Paulo.

Os voos foram cancelados desde março deste ano por conta da pandemia, a empresa retomou as operações tomando todas as medidas de biossegurança para evitar o contágio do vírus entre os passageiros e funcionários.

Às terças os voos partem de Três Lagoas com destino a São Paulo, às 11h05. E na quinta-feira, às 12h, já o retorno acontece no mesmo dia com os seguintes horários: terça-feira, às 9h40 e na quinta-feira, às 10:30.

Segundo o diretor executivo da VoePass, Eduardo Busch a companhia adotou as medidas de biossegurança seguindo as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e das autoridades mundiais de saúde.

Confira a reportagem: