DECISÃO Volta às aulas da rede particular é adiada pela terceira vez A próxima reunião foi agendada para 3 de setembro

15 AGO 2020 - 07h:27 Por Marcus Moura

A volta às aulas da rede particular de ensino foi adiada pela terceira vez na quinta-feira (13) após reunião entre o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a Associação das Instituições de Ensino Particular, o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino e a Prefeitura de Campo Grande. Uma nova reunião foi agendada para o dia 3 de setembro para debater sobre um possível retorno em 10 de setembro.

A decisão jogou um balde de água gelada nos planos de um grupo de escolas particulares que dava como certo o retorno em 24 de agosto. Segundo a promotora Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira, coordenadora-adjunta do Geduc (Grupo de Atuação Especial de Educação), foi um consenso entre as autoridades que ainda não é o momento.

“Analisando a situação atual, em Mato Grosso do Sul e na Capital, o momento é de explosão da covid. Vidas foram perdidas, hospitais tiveram registro de ocupação 100% das UTIs, então precisamos atuar com coerência. O direito a vida é se sobrepõe ao direito a educação”, disse.

Somente o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino no Mato Grosso do Sul representa mais de 400 instituições de ensino no Estado, entre escolas e faculdades. A Prefeitura da Capital também foi a favor do adiamento da volta às aulas.