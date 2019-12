'NATAL DOS SONHOS' Voluntários arrecadam brinquedos de Natal para crianças africanas Interessados podem doar bolas de couro ou bonecas de pano em pontos da cidade

17 DEZ 2019 - 08h:20 Por Tatiane Simon

Um grupo de voluntários três-lagoenses está arrecadando brinquedos, roupas, sapatos e materiais escolares. Os produtos serão doados para crianças de Moçambique, na África, através da campanha social "Natal dos Sonhos" em parceria com a Associação Amigos da África.

Segundo um dos voluntários, Douglas Albuquerque, o grupo viaja neste final de semana para Moçambique. As arrecadações terminam nesta quinta (19) e o ponto de coleta é a academia Perfomance, na rua Paranaíba, 1050, no Centro, ou na Perfomance Vip, no Terrace Business Center, na avenida Eloy Chaves, Centro.

Entre os brinquedos, os interessados podem doar bolas de couro e bonecas de pano, por conta do tamanho que ocupam na bagagem. "A gente abriu mão de levar roupas em nossas malas para dar lugar às doações. Cada um pode levar uma bagagem de 20 quilos, ou seja, 20 quilos de brinquedos ou roupas para essas crianças. Além disso, acreditamos que as melhores lembranças de um adulto são da infância. Então, queremos, de alguma forma, contribuir na memória dessas crianças", explica.

A expectativa é de ajudar 800 crianças. O grupo três-lagoense irá passar o dia de Natal com as crianças africanas.