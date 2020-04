CAMPANHA Voluntários do 'Isolamento Solidário' produzem máscaras e sabão para famílias carentes Ideia surgiu por meio das pastorais da Criança e do Imigrante, da Igreja Católica

28 ABR 2020 - 07h:30 Por Tatiane Simon

Com o período de isolamento social em combate à pandemia do novo coronavírus, muitas famílias estão passando mais tempo dentro de casa. Algumas, conciliam a rotina doméstica com a de trabalho em regime de home office. Outras, conciliam as duas tarefas e ainda somam mais uma: a do trabalho voluntário.

Dezenas de três-lagoenses estão confeccionando, voluntariamente, máscaras para profissionais da saúde e famílias carentes. O exemplo é visto também pelas mãos dos voluntários da campanha "Isolamento Solidário", que nasceu por meio das pastorais da Criança e do Imigrante, da Igreja Católica. O objetivo é que sem sair de casa, pessoas com o dom da costura possam confeccionar máscaras e voluntários possam fazer sabão caseiro para que sejam organizados kits para serem distribuídos gratuitamente para famílias em estado de vulnerabilidade social.

As pastorais buscavam soluções para auxiliar as famílias assistidas. "Diante da solicitação, organizamos um comitê para discutir as possibilidades e verificamos que esta era uma ação que poderia ajudar não só estas pastorais, mas, que poderia ser estendida para as 10 cidades da nossa Diocese possibilitando o amparo e a ajuda há várias famílias que também passam por esta mesma dificuldade", disse Dom Luiz Gonçalves Knupp, Bispo da Diocese de Três Lagoas.

Com a ideia estruturada os primeiros voluntários surgiram dos grupos de WhatsApp e na primeira quinzena de abril, mais de 100 kits foram entregues para famílias assistidas pela Pastoral do Imigrante e a Pastoral da Criança em Três Lagoas. Apesar de positivo, o número é baixo se comparado à quantidade de famílias que precisam deste tipo de doação. A expectativa é que mais voluntários abracem o Isolamento Solidário e ajudem tanto nas confecções quanto nas doações.

Dificuldades

Os voluntários são proativos e possuem boa vontade, mas, a falta dos materiais para a confecção das máscaras e do sabão têm dificultado as entregas dos kits. "Devido a grande procura por máscaras artesanais, notamos um aumento de três vezes ou mais no preço do elástico e dos tecidos, isso dificulta a nossa ação. Pedimos, para àqueles que possuem condições de ajudar, que possam doar elástico, tecido de algodão, itens para a confecção do sabão líquido, ou até mesmo o próprio sabão – seja em barra ou líquido – que nos procure em horário comercial na Cúria Diocesana. Por mais que possa parecer pequena, sua ajuda será de extrema importância para nós", disse o Diácono Roberto Rabelati, Assessor Diocesano das Pastorais Sociais da Diocese de Três Lagoas.

Como posso ajudar?

Conforme a orientação do Diácono, as doações podem ser entregues de segunda à sexta-feira, em horário comercial na Cúria Diocesana – localizada na Rua Bom Jesus da Lapa, nº 270, centro de Três Lagoas.

Já àqueles que querem ser voluntários nas confecções das máscaras e do sabão, podem entrar em contato pelo WhatsApp 67 9 9682 7347, pelo telefone 67 3521 3027 ou pelo endereço de e-mail equipepae@gmail.com.