TRêS LAGOAS Voos comerciais em Três Lagoas serão retomados a partir de setembro Voepass retomada voos em Três Lagoas com destino ao aeroporto de Congonhas

20 AGO 2020 - 15h:09 Por Ana Cristina Santos

A Voepass Linhas Aéreas retomará a operação de voos comerciais para mais cinco destinos da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a partir do dia 6 de setembro. Os voos foram cancelados a partir de março, quando iniciou a pandemia da Covid-19 no Brasil.

Em Três Lagoas, no entanto, a Voespass, antiga Passaredo, já havia suspendido os voos em junho de 2018. No início deste ano, comunicou que voltaria a operar com voos comerciais, em Três Lagoas, com destino a Campo Grande, a partir de março. Mas, devido aos casos do novo Coronavírus, prorrogou o início das operações.

Nesta quinta-feira (20), a companhia informou a retomada dos voos em Três Lagoas, no entanto, com destino a São Paulo, e não para Campo Grande.

Segundo a empresa, a partir de 6 de setembro, as operações (ida e volta) entre Ribeirão Preto e São Paulo, São Paulo e Três Lagoas e São Paulo e Ponta Grossa estarão todas concentradas no aeroporto de Congonhas.

Em Três Lagoas, os voos serão às terças-feiras às 9h40 com retorno às 11h05. Quintas-feiras às 10h30 com viagem de volta às 12h.

“Esta é mais uma mudança que adotamos para reforçar nossa proposta de conectar os passageiros a vários destinos e possibilidades”, destacou o presidente da Voepass, José Luiz Felício Filho.