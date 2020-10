TRêS LAGOAS Voos de Três Lagoas para Campo Grande são cancelados Companhia aérea poderá deixar de operar com voos de São Paulo a Três Lagoas

15 OUT 2020 - 10h:00 Por Ana Cristina Santos

A Voepass Linhas Aéreas, com sede em Ribeirão Preto (SP), anunciou no mês passado, a expansão de suas operações em Mato Grosso do Sul com novos voos ligando Três Lagoas ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e também à capital Campo Grande.

As novas rotas iniciariam dia 13 de outubro. As passagens, inclusive, já estavam sendo comercializadas. No entanto, nesta semana, não houve nenhum voo com esse destino.

A reportagem apurou que, além da empresa não iniciar os voos para Campo Grande, ela deixará de operar com o voos de Congonhas a Três Lagoas.

A empresa ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.