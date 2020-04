TRêS LAGOAS 'Vou ter que colocar prótese na coluna, mas confio em Deus', diz ex-vereador que caiu de escada Nilo Cândido sofreu acidente doméstico e está internado em Campo Grande, onde passará por cirurgia

27 ABR 2020 - 08h:17 Por Kelly Martins

Internado há quatro dias, o ex-vereador de Três Lagoas, Nilo Cândido, passará por uma cirurgia na coluna, nesta segunda-feira (27). Ele está internado em um hospital particular, em Campo Grande, para onde foi transferido na última sexta-feira (24) após sofrer um acidente doméstico.

Nilo caiu de uma escada de aproximadamente três metros e quebrou a vertebra lombar L1. Por meio de aplicativo de mensagem, o ex-vereador conversou com a equipe de reportagem e disse que será necessário colocar uma prótese na coluna. “Estou nos preparativos. A cirurgia deverá ocorrer às 10h. Uma queda de 3 metros não é fácil. Parece até baixo, mas as é complicado. Estou Imobilizado ainda, mas confio em Deus. Não posso me locomover, pois a vértebra L1 quebrou. Vou ter que colocar uma prótese na coluna quebrada. Uma nova vértebra artificial é minuciosa”, declarou.

Nilo Cândido disputou as eleições em 2012 e foi o quarto vereador mais votado, com 1.284 votos, em Três Lagoas. No entanto, faltando alguns meses para encerrar o mandato, em 2016, teve que se afastar do cargo por complicações de saúde. Além de ser formado em matemática e física, também é empresário na cidade.

Nas redes sociais, amigos e familiares têm publicado mensagens de apoio ao ex-vereador. Muitos também pedem orações para a melhora do quadro de saúde.