MIL REAIS ‘Vou terminar minha casa com o prêmio’, diz ganhadora Suely Fernandes comprou materiais de construção para terminar sua casa

25 JUL 2020 - 07h:39 Por Beatriz Rodas

Estar sempre presenteando as pessoas que acompanham suas programações já é costume das emissoras do Grupo RCN de Comunicação, tanto de rádio quanto de TV. Desta vez, em especial, da TVC HD Canal 13.1. E foi emocionante.

A promoção “TVC Agora é Mil” ganhou o lugar do tradicional Show de Prêmios, do jornal TVC Agora, transmitido a partir das 11h, e presenteia os espectadores com dinheiro.

“A ideia do ‘TVC Agora é Mil’ surgiu pelos próprios pedidos dos nossos ouvintes, internautas e espectadores, que gostariam que o prêmio fosse dado em dinheiro. E então nós tivemos a ideia de fazer um cartão e abastecer esse cartão conforme o volume de participações. A cada 100 compartilhamentos, nós colocamos R$ 10,00 reais no cartão; quando o cartão atinge R$ 1.000 reais, nós sorteamos o prêmio”, contou Tonhão Empke, apresentador do programa.

QUEM GANHOU?

O sorteio foi feito ao vivo, no dia 17 de julho, e a ganhadora do prêmio foi a Suely Fernandes, que contou à equipe de redação do Jornal do Povo que assiste todas as programações da TVC, como o RCN Notícias, pela manhã; e que, inclusive, já foi contemplada outra vez, há alguns anos, quando ganhou uma smart TV em um dos sorteios feitos pela emissora também.

Suely contou à equipe que vai usar o prêmio para comprar materiais de construção para a sua casa: “Eu estou fazendo uma construção aqui em casa, e vou usar o dinheiro pra comprar os materiais que preciso. O prêmio foi bem vindo, veio em muito em boa hora. Eu indico a todos que participem também, agradeço a todos da rádio Cultura FM; me ajudou muito”.

PRÓXIMOS SORTEIOS

Assim como o TVC Agora é Mil foi formulado a partir da opinião dos espectadores, ele também foi reformado. Se você quiser participar e ser o próximo sortudo – ou sortuda –, ou indicar para que alguém participe, a premiação do cartão mudou a partir desta semana.

Os prêmios serão entregues semanalmente, e não mais quando atingir a meta dos R$ 1.000 reais. É só acessar a live do TVC Agora, comentar #TVCAgoraéMil e compartilhar o programa em modo público. Quanto mais compartilhamentos o programa obter, maior será o valor sorteado ao final da semana.