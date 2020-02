F5 WhatsApp para de funcionar em alguns aparelhos de celulares Usuários de Android e iPhone foram impactados pela mudança

5 FEV 2020 - 17h:56 Por Steffany Pincela

O WhatsApp já parou de funcionar em uma parcela de usuários que usa celular com sistema operacional defasado. A novidade é fruto do fim de suporte do mensageiro em alguns celulares.

Para falar sobre o assunto, o programa “A Casa é Sua” desta quarta-feira (5), recebeu a empresária Karina Machado, no quadro “F5”.

Confira: