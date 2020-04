ABUSADO Youtuber é preso após confessar crime em vídeo Dudu teve que pagar R$ 20 mil em fiança para não ficar preso

18 ABR 2020 - 08h:00 Por Marcus Moura

O youtuber Eduardo Rezende da Silva, de 26 anos, mais conhecido como “Dudu do Razuk” foi preso na sexta-feira (17) pelo crime de receptação na Capital. Em um vídeo publicado no seu canal, ele disse que teria comprado um Corolla no Paraguai para revender as peças no Estado. Em depoimento, ele disse que a afirmação era mentira. Entretanto, Dudu teve que pagar R$ 20 mil em fiança para não ficar preso.

Na garagem da residência do jovem, foi encontrado o Corolla Branco. Segundo o delegado Ricardo Meirelles Bernardelli, da Terceira Delegacia de Polícia, além da receptação foi identificado também o crime de negociação fraudulenta, porque o indivíduo que comprou o carro no Paraguai mentiu ao dizer que morava no país. “Ele afirmou que realmente gravou o vídeo dizendo que desmancharia o carro, porém que era mentira para conseguir audiência para o site dele e que muitas coisas veiculadas na página são mentira”, disse o delegado.

Dudu viralizou nas redes sociais semana passada ao compartilhar um vídeo, que já foi apagado, em que passeava de carro por diversas avenidas de Campo Grande durante a madrugada, o que está proibido devido ao toque de recolher. Nas imagens, ele debochava da segurança pública ao afirmar que não encontrou nenhum carro de polícia. Após o pagamento da fiança, o jovem foi liberado, porém o carro continua em poder das autoridades. Seu canal do Youtube conta com mais de meio milhão de seguidores e alguns vídeos já bateram a marca de 1 milhão de reproduções na plataforma.