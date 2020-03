CANAL 1 A televisão não será mais a mesma depois do coronavírus Confira a coluna de Flávio Ricco sobre a televisão desta segunda-feira (30)

30 MAR 2020 - 08h:00 Por Flávio Ricco

Por enquanto, diante do panorama atual, está complicado trabalhar com qualquer previsão. As posições e manifestações de autoridades diretamente envolvidas, ainda tornam tudo mais difícil e sombrio em relação ao futuro.

Porém, na parte que nos toca, diante das necessidades e frente a este momento de quase total improvisação que todas as TVs são obrigadas a operar, passa a certeza que muita coisa deve mudar quando, finalmente, a normalidade for restabelecida em nossas vidas.

A televisão, em tempos de coronavírus, passou a ser mais verdadeira e criativa, usando de improvisações que há bem pouco tempo eram quase impossíveis de serem imaginadas. Muito de tudo isso e diante até de resultados muito melhores, seguramente, será preservado e aperfeiçoado daqui em diante.

Assim como, prova provada e com a maior das certezas, em se tratando de TV aberta, o jornalismo sairá ainda mais valorizado depois de tudo isso.

TV Tudo

Revezamento

“Hoje em Dia”, da Record, a partir de hoje, começa a observar um sistema de rodízio.

Hoje e amanhã, César Filho; quarta, Renata Alves; quinta, Ticiane Pinheiro, e, na sexta, a volta de Ana Hickman.

Pesquisa

Um levantamento realizado pela Claro aponta aumento de 36% de audiência na TV por assinatura, em comparação com a média geral.

O crescimento teve início a partir do último dia 12, após a OMS – Organização Mundial da Saúde decretar a pandemia do coronavírus.

Olha só

A pesquisa realizada pela Claro revela que houve um aumento de 118% da audiência dos canais de jornalismo.

Número que evidencia o crescimento da demanda por fontes confiáveis de notícias. Aliás, esta é uma oportunidade também excelente para todos chegarem a certeza de quem é quem no mundo da informação.

Ao mesmo tempo

Este aumento no consumo dos canais pagos, conclui-se pelo levantamento da Claro, também desafoga o consumo via streaming no momento em que o uso da banda larga está em alta.

Há uma divisão muito maior.

Por último

Também, de acordo com o mesmo levantamento, observa-se que houve um aumento de 61% na busca dos canais de filmes e séries.

Assim como um crescimento de 35% na audiência dos canais infantis.

Em alta

Giovana Risardo tem agradado muito na apresentação do “Boletim JR 24h”.

É certo que ela, daqui em diante, irá ganhar mais chances e espaço no jornalismo da Record.

E outra

Ainda a Record, duas outras informações. A primeira é que Ailton Mineiro assumiu interinamente a direção de jornalismo na Bahia com a licença de Leonardo Habib.

E já estão rolando os primeiros testes de luz no novo cenário do “Balanço Geral”, em São Paulo. Estreia em abril.

Segue assim

A exemplo da semana passada, também na noite desta segunda, o “Conexão Repórter” será apresentado ao vivo no SBT.

Coronavírus, claro, segue sendo o assunto, com reportagens especiais.

Programa do Porchat

Marcos Caruso participa do “Que História É Essa, Porchat?”, que vai ao ar na próxima terça-feira (31) pelo GNT. No programa, ele contou sobre o disfarce que criou para conseguir ver de perto a Rainha da Inglaterra, Elizabeth II, quando ela esteve em São Paulo, em 1970.

“Me bateu uma coisa na cabeça de colocar um terno do meu primo, pegar uma câmera fotográfica do meu pai e pedir para a minha tia escrever ‘imprensa’ numa placa que coloquei no pescoço”, conta o ator.

Na mesma edição, Mariana Santos e Thati Lopes.

(Crédito Divulgação)

Cômico

Com a queda do sinal, a Band ficou quase uma hora fora do ar no início de noite da última quinta-feira.

E não é que foi anunciada e comemorada a audiência e vitória do “Alerta Nacional”, programa do Sikêra Jr. na Rede TV! sobre o “Brasil Urgente, do José Luiz Datena. Mas como assim?

Nada ainda

A propósito de Rede TV!, na sexta-feira foi gravado outro piloto de um novo telejornal, criado especialmente para este momento de coronavírus.

O problema é que ainda não há qualquer definição sobre a sua estreia. Até mesmo se será ou não colocado no ar.

Serenidade

“Caminho Zen”, nesta quarta, 22h30, no GNT, apresenta uma conversa de Fernanda Lima com Monja Coen.

Em pauta temas que refletem as dores da vida atual, como o tempo, o agora, desapegos e afetos - tendo como pano de fundo cenários tradicionais e modernos do Japão.

(Monja Coen e Fernanda Lima /Crédito: Bruno Prada)

Bate – Rebate

Em se tratando do cononavírus, é preciso que alguém avise a TV Gazeta dos cuidados recomendados...

.. Até agora nada mudou em relação aos seus programas. Todos continuam ao vivo normalmente...

... Mandar que apenas os apresentadores subam ou desçam sozinhos no elevador não resolve muito...

... É necessário que, assim como todas as outras TVs já fizeram, outras providências sejam tomadas...

... E em relação a todos os funcionários. Não custa.

A Record, também, hein? Para colocar no lugar de “Gênesis”, que não vai estrear, escolheram “Apocalipse”...

... Parece que foi a dedo.

Na Globo, nesta segunda, faixa das 18h, estreia a reprise de “Novo Mundo”...

... Novela de Thereza Falcão e Alessandro Marson, com Isabelle Drummond, Chay Suede, Ingrid Guimarães, Letícia Colin, Caio Castro e muitos outros...

... Aliás, dobradinha de Caio Castro: novela das seis e das nove ao mesmo tempo no ar.

C´est fini

As mudanças projetadas para o “Canal Livre”, também por causa do coronavírus, tiveram que ser adiadas.

Todo o jornalismo da Band está empenhado e com as suas atenções voltadas para o factual. A ordem é pensar só no agora.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!