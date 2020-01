CANAL 1 ABTA informa que o combate à pirataria na TV continua forte Várias medidas estão sendo tomadas para coibir o roubo de sinal

24 JAN 2020 - 08h:00 Por Flávio Ricco

ABTA informa que o combate à pirataria na TV paga continua muito forte

Em contraponto ao que, no último dia 17 aqui foi colocado, a ABTA – Associação Brasileira de Televisão por Assinatura - informa que, em colaboração com as autoridades, várias medidas estão sendo tomadas para coibir o roubo de sinal.

Informa que, em 2019, as ações de combate à pirataria contaram com a participação do Ministério da Justiça, Anatel, Ancine, Receita Federal, Ministério Público, Justiça e Polícia Civil. A indústria de TV por assinatura atuou no monitoramento e denúncias das atividades piratas.

E que no último novembro, “a Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do MJ, coordenou a Operação 404, maior ação contra pirataria digital no país, com participação das polícias civis e Ancine”.

Foram realizadas apreensões em 12 estados, além de bloqueios de 210 sites e de 100 aplicativos de streaming ilegal de conteúdo. Destaca ainda que, no ano passado, além da destruição e apreensão de aparelhos clandestinos, foram retirados mais de 100 mil decodificadores ilegais do mercado.

O combate à pirataria deve ser incessante, assim como outras iniciativas que possam tornar os canais pagos mais acessíveis e atraentes.

TV Tudo

Tudo certo

A escalação de Júlio Andrade para o seriado “Betinho” (Globoplay) levou muita gente a imaginar que a Globo teria desistido de “Sob Pressão”, onde ele também é um dos protagonistas.

Nada disso. Está confirmada a sua participação nos dois trabalhos.

(Julio Andrade e Marjorie Estiano, de ‘Sob Pressão/crédito Raquel Cunha / TV Globo)

Sem atropelo

As gravações de “Betinho” e “Sob Pressão” irão acontecer em períodos bem distintos e sem coincidir em momento nenhum.

A Globo, inclusive, reafirma que “Sob Pressão 4” está confirmada para o ano que vem.

Olhos do dono

Número um da teledramaturgia da Globo, Silvio de Abreu passou esses dias e ainda continua em Buenos Aires, supervisionando as gravações de “O Anjo de Hamburgo”.

É o primeiro projeto da Sony Pictures com a Globo, totalmente falado em inglês, para exibição internacional.

Muito próximo

A direção da Band vem planejando algumas mudanças na sua programação, especialmente na faixa da manhã.

O lançamento do “Bora Brasil”, com Joel Datena, na sequência do “Bora São Paulo”, está em vias de ser sacramentado.

Tem um porém

Não existe qualquer previsão de mudanças no “Aqui na Band”, tanto na sua duração quanto no conteúdo.

Por enquanto a ordem é continuar como está. Há o entendimento que, aos poucos, o programa irá conquistar seu espaço junto ao público. Precisa de tempo.

Distrato

Aconteceu de forma bastante tranquila e respeitável o distrato do autor Emílio Boechat com a Record. Tudo definido e assinado na última quarta-feira.

O profissional, agora oficialmente desligado da emissora e da novela “Gênesis”, vai tocar outros projetos, incluindo o espetáculo musical “Silvio Santos Vem Aí!”, com estreia dia 13 de março em São Paulo.

Improviso

O “Hoje em Dia”, da Record, já de alguns dias vem sendo apresentado de um outro estúdio e com tapadeiras.

E assim continuará até a estreia dos seus novos cenários, na primeira semana de fevereiro.

Possibilidade

A Rede TV!, em um trabalho coordenado por Leo Dias, está planificando toda a sua cobertura do Carnaval, como sempre e maior atenção nos bastidores dos desfiles de escolas e blocos.

A grande surpresa poderá ser a transmissão do Baile Gay, do Scala, na noite de terça-feira.

E o detalhe

Ainda com relação ao Carnaval da Rede TV!, além de usar a equipe da casa, a ideia é contar com alguns convidados especiais.

Alguns, para manter o suspense, só serão anunciados em cima da hora.

Amor de Mãe

Elisa Romero gravou participação em “Amor de Mãe”, prevista para ir ao ar na próxima semana.

Assim como as cantoras Anitta e Luísa Sonza, a atriz irá contracenar com Ryan, personagem de Thiago Martins. Elisa fez sucesso no teatro de São Paulo com o espetáculo “Luz Del Fuego” e viveu uma vilã, Temina, em “Jesus”, na Record.

(Crédito Divulgação)

Bate – Rebate

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, será o próximo entrevistado do “Roda Viva” na Cultura.

A vida mudou bastante na redação do jornalismo da Band...

... Após a chegada de Rodolfo Schneider, os principais cinegrafistas voltaram a frequentar as suas dependências.

Record também vai mudar os cenários do “Balanço Geral” e “Cidade Alerta”...

... Mas só em março.

O “Encrenca” volta ao vivo na Rede TV! no dia 2 de fevereiro...

... Daí, com Ricardo de Barros em sua direção-geral – e não mais na Superintendência Artística.

Jornalismo da TV Globo tem uma programação especial para este sábado, aniversário de São Paulo.

O documentário "Brasil: DNA África", que a Cine Group produziu para a GloboNews, terá uma sessão de cinema em Berlim neste sábado.

O “Lady Night”, em exibição na Globo, terá Lázaro Ramos na próxima quinta-feira.

No ar em “Éramos seis”, Julia Stockler dirige, ao lado do pai Lionel Fischer, o espetáculo "A lira dos 20 anos", sobre a ditadura militar. Apresentações dias 25 e 26 no Tablado, no Rio.

C´est fini

Programa da Iza, no Multishow, está em fase de criação, mas com vários detalhes já definidos. A música sempre terá seu espaço reservado, mas ela ainda receberá convidados das mais diferentes áreas. Serão dez programas, com direção de Pedro Secchin.