Adam Sandler faz 'canção de quarentena' para a Saúde Ator também clamou para que as pessoas fiquem em casa para evitar contaminação

3 ABR 2020 - 17h:08 Por Redação

Adam Sandler está em isolamento social para evitar a disseminação do coronavírus, como muitas pessoas no mundo. Após estrelar o drama de sucesso Joias Brutas (pelo qual foi esnobado no Oscar) e adiar sua turnê musical por causa da pandemia, o astro da comédia resolveu fazer uma "canção da quarentena".

Durante o programa de Jimmy Fallon, gravado por videoconferência, Sandler homenageou os profissionais de saúde e clamou para que as pessoas fiquem em casa nesse período. Tudo isso com um toque de comédia!

O vídeo musical faz um tributo aos médicos e enfermeiros dos Estados Unidos, da Itália, Espanha e do mundo todo (que "ajudam a dar à luz", "batem com martelo no joelho", "usam Crocs" e "dizem a verdade"). Na homenagem, o ator canta: "Médicos e enfermeiros nos salvarão dessa bagunça / Se conseguirmos os suprimentos que eles precisam / e espero que nos salvem em breve / porque estou muito, muito cansado da minha família". Sandler ainda diz que está ensinando matemática para seus filhos, o que "não deve ser uma boa coisa".

A música ainda pede ao país que forneça ventiladores e máscaras para a comunidade médica, e lembra a todos que fiquem em casa para "fazer essa maldita coisa desaparecer". Confira:

Com informações de AdoroCinema.