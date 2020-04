BBB 20 Alok cria ramix em homenagem a Babu Depois de funk para Manu Gavassi, chegou a vez do brother Babu

8 ABR 2020 - 12h:01 Por Redação

O Big Brother Brasil 20 está mobilizando as celebridades, né? Depois que o Dennis DJ criou um funk sobre Manu Gavassi, chegou a vez de Alok produzir um remix em homenagem ao Babu.

A música mistura um trecho de “Fuego” com um áudio em que Ivy especula a saída do ator do reality show. O mais curioso é que as imagens que acompanham o remix parecem trazer Babu comemorando sua permanência no jogo para o desespero de suas oponentes.

Vem conferir!