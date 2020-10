FILMES E SÉRIES Amazon Prime Video divulga os lançamentos do mês de novembro Prepara a pipoca que vem novidade por ai

30 OUT 2020 - 09h:38 Por Caroline Vicente

Nesta quinta-feira (29) a Amazon Prime Video divulgou os lançamentos que estão chegando na plataforma.

As novidades ficam por conta dos novos episódios de This Is Us, quarta temporada de Preacher, além de grandes títulos como Até o Último Homem e Lion: Uma Jornada Para Casa.

Confira a lista de novidades:

03/11 – Survive The Night

04/11 – Preacher (temporada 4)

05/11 – Os Espetaculares

06//11 – De Brutas, Nada (temporada 1)

09/11 – Sete Minutos Depois da Meia-Noite

10/11 – Impuros (temporada 2)

12/11 – Carlinhos e Carlão, Nekrotronic e Cucuy: The Boogeyman

13/11 – Alex Rider (temporada 1), Pete The Cat (temporada 2) e Dignidad (Temporada 1)

19/11 – This Is Us (temporada 4), No Gogó do Paulinho e Under The Silver Lake

20/11 – The Pack (temporada 1)

24/11 – Maquinas Mortais

25/11 – Uncle Frank

27/11 – Stumptown (temporada 1), Súbete A Mi Moto (temporada 1), Locas Por El Cambio e Até o Último Homem

30/11 – Lion: Uma Jornada Para Casa