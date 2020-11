SAúDE E MEIO AMBIENTE Andar de bike traz muitos benefícios para nós e para o meio Lembrando que devemos estar de acordo com as seguranças para praticar o esporte

10 NOV 2020 - 08h:17 Por Redação

Andar de bicicleta regularmente pode trazer benefícios, como melhorar o humor, porque pode liberar serotonina no sangue, pode também melhorar a circulação sanguínea e ajudar a combater o inchaço e o acúmulo de água. No entanto, outros benefícios igualmente importantes incluem:

• Emagrecer porque é um exercício que gasta cerca de 200 calorias em 30 minutos;

• Engrossar as pernas porque fortalece esta musculatura, sendo útil também para combater a celulite desta região;

• Reforçar o sistema imune, deixando o corpo mais resistente aos micro-organismos;

• Melhorar a saúde do coração porque com o condicionamento físico o coração pode fazer menos esforço para bombear a mesma quantidade de sangue;

• Aumentar a capacidade respiratória porque promove a expansão dos pulmões, havendo maior oxigenação do sangue;

• Acelerar o metabolismo, fazendo o indivíduo gastar mais calorias mesmo estando parado.

Para quem está acima do peso, andar de bicicleta é mais adequado do que caminhar ou correr porque tem menos impacto nas articulações. Porém, para andar de bicicleta sem danificar a coluna vertebral, é importante usar a bicicleta de tamanho correto e colocar o selim e o guidão na altura correta.

Cuidados ao andar de bicicleta em segurança

Alguns cuidados importantes para andar de bicicleta de forma segura são:

• Ajustar o selim e o guidom na altura correta. O ideal é que, ao pedalar, os joelhos consigam ficar quase esticados e que seja possível pedalar com as costas eretas e não curvadas. Uma boa dica é ficar ao lado da bicicleta e ajustar o selim na mesma altura do quadril;

• Começar devagar. Quem não está habituado a andar de bicicleta não deve pedalar por mais de meia hora para não forçar demais as pernas. Quando o corpo começar a se habituar e andar de bicicleta estiver ficando muito fácil, ajustar a marcha para uma mais forte& ou mudar o caminho, preferindo ruas com alguma subida;

• Ter uma garrafa de água ou de alguma bebida isotônica para beber enquanto anda de bicicleta;

• Passar um protetor solar em toda pele exposta ao sol e, se possível, usar óculos de sol para não forçar a vista;

• Verificar se os pneus estão devidamente cheios e o estado de conservação da bicicleta para evitar acidentes;

• Procurar um local seguro para andar de bicicleta. Como nem todas as ruas possuem ciclovias, é melhor optar por ruas menos movimentadas;

• Se possível usar um capacete para proteger a cabeça nas quedas.

Seguindo esses cuidados, você poderá aproveitar melhor essa atividade física, mas antes de iniciar qualquer forma de exercício, é recomendável que você faça uma consulta médica para verificar a saúde do seu coração.