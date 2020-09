VAI TER VOLTA? Angélica se prepara para voltar às telas na Rede Globo

10 SET 2020 - 16h:09 Por Redação

Desde o final da exibição do Estrelas, Angélica estava sumida da TV Globo, e muito se especulava sobre o seu aguardado retorno às telinhas da emissora.

Felizmente, o canal anunciou finalmente uma data de estreia para a nova atração de Angélica, intitulada de Simples Assim: dia 10 de outubro.

Vale lembrar que o programa tinha previsão inicial de estreia em abril, com o adiamento de meses acontecendo por conta da pandemia do novo coronavírus, fazendo as gravações erem interrompidas.

Durante cada episódio, cujo tema irá mudar, a apresentadora promete fazer reflexões sobre temas universais, além de contar histórias de pessoas anônimas e famosas. Alguns exemplos de temáticas são:felicidade, fé, trabalho, família, solidariedade, diversidade, autocuidado e amor.

Os assuntos serão trabalhados por meio de diversas percepções, dinâmicas e inclusive esquetes de humor, marcando também o retorno de Angélica para o mundo da atuação.

Os esquetes terão um elenco diferente para cada episódio. Depois da gravação da cena, a apresentadora vai conversar com os famosos para eles poderem dar suas visões sobre as questões abordadas na encenação.

Com informações de OFuxico.