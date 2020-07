SINGLE Anitta anuncia lançamento de single “Tócame” Em entrevista à TV espanhola Anitta canta trecho de novo single

8 JUL 2020 - 08h:23 Por Redação

A cantora Anitta, em entrevista a televisão espanhola Zapeando nesta terça-feira (7), falou sobre seus novos projetos.

No programa, Anitta anunciou o lançamento do single “Tócame” já para a próxima sexta-feira (10). E para o deleite dos fãs, a cantora deu uma prévia da canção que é uma parceria com Arcángel e De La Ghetto.

Para quem perdeu o momento, confira a baixo:

ANITTA CANTOU TRECHO DE TOCAME!!!!!!!!!! pic.twitter.com/zAT9UL3vGe — Anitta Media Videos (@MediaAnitta) July 7, 2020

(Com informações do PAPEL POP)