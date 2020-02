CANAL 1 Anitta em “Amor de Mãe” é perfeitamente dispensável Exibição das cenas gravadas por Anitta acontecem no próximo dia 27

13 FEV 2020 - 07h:51 Por Flávio Ricco

A Globo marcou para o próximo dia 27, uma quinta-feira, o início de exibição das cenas gravadas por Anitta para “Amor de Mãe”.

Sabrina, a personagem dela, vai se aproximar de Ryan, cantor interpretado por Thiago Martins, e tentar tirar proveito da fama que ele já conquistou no mercado musical.

Como se vê, todo um malabarismo para tornar possível a sua especial presença e passar a quem assiste a imagem de alguma verdade.

Tudo muito bom, tudo muito bem, só que essas participações pitorescas – a da Anitta agora e das tantas outras zilhões que já aconteceram-, em vez de alguma necessidade ou contribuição artística, só acontecem para chamar um pouquinho mais de atenção para a novela.

No fundo, como se vê, uma grande bobagem. E um artifício que para “Amor de Mãe”, na altura que está e os resultados que vem conquistando, é perfeitamente dispensável.

TV Tudo

O time

Além de Moacyr Franco, a próxima temporada da série “Segunda Chamada”, que estreia em abril, na Globo, também reúne Ângelo Antônio, Flávio Bauraqui, Pedro Wagner, Rui Ricardo Diaz e Jennifer Dias.

Gravações em São Paulo.

Mercado

BandNews e BandSports irão promover, na próxima segunda-feira, a festa de lançamento do programa “Oléé S.A.”, que terá apresentação de Beetto Saad e o propósito de debater o esporte como negócio.

Estreia, nos dois canais, no dia 31.

Gravado

O “Grande Círculo”, do SporTV, com Rubens Barrichello, foi gravado na terça-feira com as participações de Pedro Bassan, Cléber Machado, Guilherme Pereira, Luciano Burti, José Emílio Aguiar e Bárbara Gancia. Vai ao ar no dia 29.

Apresentação de Milton Leite.

Em busca

A direção da Record pretende definir nesses próximos dias os apresentadores dos seus realities shows. As produções do “Power Couple” e “Canta Comigo” já serão disparadas.

Possibilidade

Nessas últimas horas, o nome de Otaviano Costa circulou com intensidade nos bastidores da Record, para assumir a apresentação do “Power Couple”, “Canta Comigo” ou “A Ilha”.

Mas o trabalho que ele vem realizando para o GNT, “Extreme Make Over”, a princípio é visto como impedimento.

Vale lembrar

Otaviano Costa já teve passagens na Record entre 2001 e 2004, trabalhando em programas como “Domínio Público”, “Jogo de Família”, “No Vermelho” e até no “Domingo Espetacular”. Quanto ao seu compromisso com o GNT, vale recordar que, em seus tempos de Record, Fábio Porchat também atuou nas duas emissoras.

Francês

Bordeaux e Dijon, sábado agora, será o primeiro jogo do campeonato francês com transmissão da Band. Escalado pelo dono Johnny Saad, José Luiz Datena vai narrar a partida, que terá comentários do Neto. E Datena, na sequência, seguirá com o “Brasil Urgente”.

Balanço

A cobertura das chuvas em São Paulo, segunda-feira, assim como, antes, já tinha acontecido com Minas Gerais, comprovou a importância do jornalismo na TV aberta. Uma prestação de serviço que sempre será ainda mais indispensável. É o caminho da televisão.

Em breve

O “Domingo Espetacular”, da Record, entre outras melhorias projetadas para os próximos tempos, irá receber um novo virtual. A Engenharia está trabalhando na sua concepção. Deve ficar pronto entre março e abril.

Passo à frente

Assim como Tom Cavalcante, em conversa bem adiantada com a Band, também prosseguem os entendimentos com Ronnie Von. Mas na parte que toca a ele, a ideia é um programa de temporada. Ou algo na linha de um reality show.

Internacional - 1

O humorista Fábio Rabin e o empresário Daniel Bonatti acertaram a vinda para o Brasil de um dos principais nomes do entretenimento americano na atualidade, o comediante Jim Gaffigan.Com o contrato fechado, convidaram Mauricio Meirelles para o show de abertura e Rafinha Bastos para ser sócio no projeto.

Internacional - 2

O evento, que também contará com o show de Rabin, totalmente em inglês, acontecerá no dia 13 de março, no Teatro Arthur Rubenstein, dentro do Clube Hebraica, em SP.

De acordo com a revista Forbes, Jim Gaffigan foi o terceiro humorista mais bem pago em 2019, somente atrás de Kevin Hart e Jerry Seinfeld.

Supercopa do Brasil

Galvão Bueno vai comandar domingo, às 11h da Manhã, na Globo, a transmissão de Flamengo e Athetico-PR pela Supercopa do Brasil, ao lado de Junior, Casagrande e Paulo César de Oliveira. Reportagens de Eric Faria e Nadja Mauad. No SporTV, narração de Luiz Carlos Jr. e comentários de Lédio Carmona, Petkovic e Sandro Meira Ricci. Repórteres: Guido Nunes e Thiago Ribeiro.

“Expresso CNN” é o título do programa que será apresentado por Monalisa Perrone e Daniela Lima, a partir de março, na “CNN Brasil”. A atração entrará no ar antes do telejornal de William Waack.

Bate – Rebate

O narrador Marcelo do Ó, ex-CBN/Globo estreia na BandNews FM neste sábado, com São Paulo e Corinthians, pelo campeonato paulista...

... Trata-se de uma volta ao Grupo Bandeirantes, onde trabalhou entre 2010 e 2012, no BandSports.

SBT anunciou ontem a renovação de contrato do Marcão do Povo por mais dois anos.

Gravação do Jô Soares com Marcelo Tas para o “#Provoca”, da Cultura, será na próxima segunda-feira.

Depois de externas realizadas na Bahia e Rio de Janeiro, “Nos Tempos do Imperador” passa agora a concentrar suas gravações nos Estúdios Globo...

... Valendo-se também da cidade cenográfica que já foi construída...

... É a próxima das 18h, substituta de “Éramos Seis”, com estreia em março.

O Festival de Berlim, entre 20 de fevereiro e 1° de março, além de “Desalma”, também vai exibir os primeiros capítulos da série “Onde Está Meu Coração”...

... Ambas são produções exclusivas da Globoplay e ainda inéditas.

C´est fini

“São Paulo” é o nome do espetáculo que vai marcar a volta da atriz Regina Braga aos palcos, com uma coleção de textos que falam da cidade.

Responsável pelo roteiro, Regina estará ao lado de três atores músicos. O início da temporada está marcado para o dia 12 de março no Teatro Unimed, em SP.