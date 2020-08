BABADO FORTE! Anitta leva fora de Michele Morrone, galã de '365 dias' Cantora o convidou para a estreia de sua nova música, e ator a ignorou

12 AGO 2020 - 11h:17 Por Beatriz Rodas

No último sábado (8), durante sua estadia na Itália, Anitta (27) convidou Michele Morrone (29), galã italiano do filme polonês da Netflix, 365 Dni [em portugês, 365 dias].

A cantora, publicamente em suas redes sociais, convidou o ator para participar de seu primeiro show no país, porém ao que tudo indica, ela levou um fora do astro.

PAPO RETO!

Sejamos honestos, não foi um fora. A internet - na verdade, os internautas desocupados durante esse isolamento social - aumentam tudo o que acontece. Morrone simplesmente não respondeu. É aquele ditado: ninguém é obrigado a nada.

A tática de Anitta de flertar publicamente, como foi com o ex, Gui Araújo (32), não funcionou desta vez. Para quem não sabe, resumidamente, nossa querida Larissa (nome verdadeiro de Anitta, tá?) comentou em uma foto de Gui onde ele tinha comprado a colcha do Bob Esponja que usava em sua cama, e ele respondeu ao comentário perguntando se a cantora não queria descobrir pessoalmente.

Na semana seguinte estavam juntos.

Michele Morrone não foi o novo Gui Araújo da vida de Anitta, mas ~segue o baile~.