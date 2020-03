CANAL 1 “Aruanas” fala sobre problemas causados pela poluição As gravações da nova temporada já começaram

7 MAR 2020 - 08h:00 Por Flávio Ricco

As gravações da nova temporada da série “Aruanas”, protagonizada por Taís Araújo, Leandra Leal, Débora Falabella, Camila Pitanga e Thainá Duarte, vão entrar agora na sua segunda semana em São Paulo. Desta vez, a produção vai falar sobre os problemas provocados pela poluição de uma maneira geral em uma cidade fictícia. Mas, na verdade, é um tema que hoje está presente na maior parte do mundo.

A jovem atriz Bella Piero (foto), por exemplo, será uma vítima da poluição de ar pelas micropartículas. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em reportagem da revista Galileu, de 2018, mais de 90% das crianças do planeta respiram ar tão poluído que colocam sua saúde e desenvolvimento em risco.

Os trabalhos da nova temporada de “Aruanas”, com participações de Lima Duarte, Lázaro Ramos e Daniel Oliveira, serão quase que inteiramente em locações, com gravações até junho. O seu lançamento está previsto para dezembro deste ano ainda.

Criada e escrita por Estela Renner e Marcos Nisti, com a colaboração de Carolina Kotscho, “Aruanas” tem na direção Luiz Felipe Blinder. Trata-se de uma série original Globoplay, desenvolvida pelos Estúdios Globo, em coprodução com a Maria Farinha Filmes. A primeira edição, com um alerta sobre a Amazônia, envolveu um grande investimento dessas empresas e lançamento global em mais de 150 países.

TV Tudo

Futuro

Na Globo, já de algum tempo, circula o comentário que os produtores musicais de seus programas vão se tornar uma “figura decorativa”. Isso porque um Departamento Musical passaria a tomar conta de tudo e direcionar a demanda.

Pediu demissão

A propósito de Departamento Musical da Globo, Marcel Klemm, não é mais o gerente da área. O executivo, que antes trabalhava na Som Livre, atendeu a um convite da Warner.

Garantido

O especial “Festeja” caiu nas graças da direção da Globo e já pode ser confirmado, uma vez mais, na programação de fim de ano. A atração sempre rende bons índices de audiência.

Estrela dos palcos

A atriz Nena Inoue, com mais de 40 anos de carreira e diversos trabalhos no teatro, será uma das novas alunas da próxima temporada de “Segunda Chamada”, a partir de abril, na Globo. Ela fará Dona Carmen e, segundo o roteiro, possui uma história cheia de mistérios.

Podcast infantil

Os humoristas Lucas Salles e Rafael Cortez estão produzindo um podcast para os baixinhos. “É o primeiro no formato de ‘contando histórias’ para crianças”, informa Lucas.

O nome do projeto é “Me Conta Uma Historinha” e tem a participação no elenco, em voz, do próprio Rafael Cortez, de Maíra Chasseraux, Bruno Campos, Diego Menasse, Marcelo Duque e Eliana Fonseca. Deve estrear até o fim deste mês.

Vale a pena

A TV Cultura estreia em abril “Jeannie é um Gênio”, produção da NBC, exibida originalmente de 18 de setembro de 1965 a 26 de maio de 1970. Com Barbara Eden e Larry Hagman vivendo os protagonistas, essa é uma série que sempre vale a pena ver de novo.

Em alta

Em “Malhação: Toda Forma de Amar”, os personagens Cléber e Anjinha, vividos por Gabriel Santana e Caroline Dallarosa, estão entre os preferidos do público, e bombam nas redes sociais. No capítulo que vai ao ar dia 13, o rapaz vai pedir a namorada em casamento ao major Marco Rodrigo (Julio Machado).

Chegando lá

A quase dois meses do final, “Malhação” continua anotando bons índices de audiência. Igualou recorde semanal em São Paulo (20 pontos de média e 34% de participação) e no PNT (20 com 37% de share). Em tempo: faltam apenas 28 capítulos para o autor Emanuel Jacobina concluir o seu trabalho. Até aqui, já entregou 250.

Próximo da fila

Depois da programação de domingo, com as estreias de hoje, a Record volta, agora, suas atenções para a grade de sábado. Turbinar esse dia, entende a direção da emissora, também será importante para o projeto de reconquista da vice-liderança de audiência. Fala-se inclusive na possibilidade de se acabar com reprises de novelas e outros produtos.

Largado

O fato é que a Record deixou a programação de sábado um tanto abandonada. Não tem mais Rodrigo Faro, Sabrina Sato, Marcos Mion... Só o jornalismo é que segura a onda na briga com o SBT.

Bate-Rebate

“Papo em Dia” do Luciano Faccioli completou dois anos na Rede Brasil.

Porta de entrada da Amazônia brasileira, as terras indígenas do Maranhão são uma região em conflito. Desmatamento, violência e impunidade geraram quase 50 assassinatos nos últimos 20 anos...

...Só nos últimos meses foram quatro mortes, entre elas, a de Paulo Paulino Guajajara, um dos Guardiões da Floresta, grupo armado que, com a ausência do Estado, se organizou para defender a terra contra madeireiros ilegais e outros invasores...

...Para mostrar esse cenário, há cerca de três meses o “Câmera Record” investiga o tema. A equipe, com os repórteres Romeu Piccoli, Tarcísio Badaró e Leonardo Medeiros, rodou por 3 mil quilômetros da região. A reportagem será exibida no dia 15.

Gorete Milagres faz única apresentação de seu espetáculo “Filomena 25 anos de Peleja”, dia 28, no Teatro Gazeta, em São Paulo...

... O solo celebra os 25 anos de sucesso de sua famosa criação.

Ricardo Mantoanelli, em sua chegada ao comando de “Poliana”, abriu conversas com todos os setores da novela...

Amanhã, o “Santa Receita”, programa de Claudete Troiano na TV Aparecida, completa seis anos...

...Para marcar a data foram preparadas algumas novidades, que vão ao ar ao longo da semana, como trechos dos melhores momentos ao longo desses anos.

Segurança. Esse foi o motivo que levou Karine Alves a trocar o Fox Sports pelo Grupo Globo...

...E quem vive o dia a dia do FS, garante, outras mudanças estão a caminho.

C’est fini

Na Band, o novo cenário do programa “Jogo Aberto”, no ar a partir de abril, trará um detalhe interessante. Na sua confecção serão reaproveitados materiais de cenários que já não são utilizados. Pensando na sustentabilidade, a Band não quer gerar desperdício, gasto desnecessário ou lixo. Renata Fan já aprovou a nova roupagem do programa. A apresentadora foi decisiva na escolha da cor do novo cenário: Acqua Tiffany.