4 FEV 2020 - 08h:00 Por Flávio Ricco

Candidata a recordista mundial, “Poliana” vai ficar mais mocinha

“As Aventuras de Poliana”, em sua nova fase, dentro do SBT está sendo chamada de “Poliana Moça”, apenas para marcar diferença ou servir como linha divisória da atual, ainda em cartaz e com estimativa de exibição até maio ou junho deste ano. Nome de trabalho.

A ideia, para a sua continuidade, é realizar um trabalho mais dirigido aos adolescentes, considerando que os próprios telespectadores da novela estarão dois anos mais velhos.

Já há, inclusive, um trabalho para tornar os dois protagonistas, Sophia Valverde e Igor Jansen, mais mocinhos.

Assim como haverá a necessidade de realizar algumas mudanças no elenco, trabalho que o diretor Ricardo Mantoanelli já vem desenvolvendo por meio de testes para a escolha de três ou quatro novos personagens.

Esta é a situação de momento. Com a “Poliana Moça”, o objetivo é levar a novela até pelo menos o início de 2022, séria candidata a bater o recorde em número de capítulos.

TV Tudo

Malhação

Em “Malhação”, capítulo de quinta-feira, finalmente, Lara (Rosanne Mulholland) vai ser desmascarada.

Após descobrir que a irmã tentou subornar Isaura (Anja Bittencourt) no processo pela guarda de Nina, Lígia (Paloma Duarte) avisa que ela não será mais sua advogada.

Crédito: Camila Maia/TVGlobo

Discretamente

A Globo, no último final de semana, anunciou a volta do “Segue o Jogo”, às quartas-feiras, depois do futebol. Mas com Lucas Gutierrez na apresentação e não mais Gustavo Villani, como aconteceu no ano passado.

A razão disso? Aí já não sei.

Reformulado

A própria Globo não diz nada sobre as razões desta troca, Villani pelo Lucas. Nem sobre a saída da Ana Thais Matos e entrada do Paulo Nunes.

“Vamos abordar os jogos de uma forma leve e dinâmica, com influência da internet, explorando memes, grandes imagens da rodada e até figurinhas das redes sociais”, informou Gutierrez, via CGCom.

E outra

Entre as alterações do “Segue o Jogo”, outra bem significativa é a participação do Tadeu Schmidt, alguém que raramente circula além dos limites do “Fantástico”. Caberá a ele a escolha da trilha sonora que irá embalar os gols do meio de semana.

Pensando na frente

Agora como diretor da Record News, Thiago Feitosa vem trabalhando na implementação de novos produtos e na reformulação da grade de programação.

A ideia, inclusive valendo-se de todas as plataformas, é a de colocar a emissora em posição de disputa.

O porém

Mas na paralela das providências que estão sendo tomadas para a Record News aumentar a sua importância, também passa a ser necessário um maior cuidado com a parte técnica.

Em Brasília, até agora, nada ainda sobre o sinal digital.

Volta inédito

O 2020 também está começando para a Rede TV! e para Luciana Gimenez.

Hoje, no “By Night”, a partir das 23h30, ela vai receber o cantor Daniel.

Susto

No domingo, susto para os funcionários da Record em São Paulo. Muito por causa das chuvas, parte do forro do teto de um restaurante veio abaixo. Nada tão trágico. Sem vítimas.

E por falar...

Em Ano Novo, a Record, no “Domingo Espetacular”, conforme o prometido, apresentou as suas novidades para 2020. Um institucional com quase 10 minutos de duração, recheado de novidades.

Teoria da conspiração

Em meio a tantas, o vídeo da Record também anunciou a realização do “A Ilha”, reality show, como um conteúdo desenvolvido pela própria emissora.

Curioso é que mesmo antes de estrear ou se conhecer mais detalhes, já há quem afirme que este formato foi copiado ou adaptado de outros, como “Survivor” e “Templation Island”. Melhor esperar.

Cinema

No final de semana, Bárbara Paz esteve na 23ª Mostra de Cinema em Tiradentes, Minas, para apresentar seu longa “Babenco – alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou”. O filme acaba de ser premiado como Melhor Documentário no Festival Internacional de Cinema de Mumbai, na Índia.

Crédito: Divulgação

Reality de casais

A equipe do “Power Couple”( Record) abriu série de entrevistas com possíveis candidatos para sua próxima edição. O “PC” era um dos programas comandados por Gugu Liberato. A emissora procura um novo apresentador para essa atração.

Bate – Rebate

• De volta ao Brasil, depois de um período vivendo e trabalhando na África, Eduardo Castro está novamente na bancada da BandNews TV, 16h às 18h.

• A 105 FM, com novas contratações, tenta aumentar as suas condições de disputa no rádio esportivo de São Paulo.

• O “Power Couple” e “Canta Comigo”, como era de se esperar, foram inseridos no anúncio da nova programação da Record...

• ... Mas nada se fala ainda sobre quem irá apresenta-los, em substituição a Gugu Liberato...

• ... E não foi porque esta escolha não aconteceu até agora...

• ... Trata-se de algo que exige cuidados.

• Começaram domingo no SBT as gravações da nova temporada do “Fábrica de Casamentos”.

• O Canal OFF promove nesta quarta-feira, às 21h30, a estreia de “Jornada Dupla”...

• ... São dez episódios, com histórias de empresários que dividem os negócios com o amor pelo esporte, sob direção de Alex Miranda...

• ... Participações de Marcello Serpa, Ana Paula Webha, João Pedro Simonsen, Roberta Borsari, Guto Cappio, Marcio Santoro, Thais Pegoraro, Marcelo Reis, Sylvio de Barros e Xan Lindebojm.

• Dizem, mas ainda não provam, que Guilherme Stoliar, ao deixar a presidência do Grupo Silvio Santos, não irá se afastar totalmente de tudo...

• ... Internamente se dá como certeza que ele irá se tornar presidente do conselho.

C´est fini

As gravações das duas novelas da Record, “Amor sem Igual” e “Gênesis”, estão caminhando bem, no Rio de Janeiro, apesar das chuvas.

Isso porque as equipes, com tempo instável, já alertam os elencos e concentram os trabalhos em estúdio.