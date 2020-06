STRANGER THINGS Ator diz não saber quando retornam as filmagens da 4ª temporada Apesar do retorno de algumas filmagens, a 4º temporada de ST segue suspensa

8 JUN 2020 - 08h:08 Por Beatriz Rodas

Por conta da pandemia de Covid-19, as produções cinematográficas e televisivas foram pausadas. Mas, agora, em vários lugares do mundo já é permitido retomar projetos como filmes e séries.

Assim, vários longa-metragens e seriados já estão organizando a programação para reiniciar os trabalhos. Até mesmo as novelas da Globo já possuem um plano de retomada de gravação, que inclui vários passos preventivos.

Uma das séries da Netflix que estava sendo gravada antes da pandemia era “Stranger Things“. A quarta temporada vem aí e os fãs querem saber o que rolou com Jim Hopper e mais segredos do Mundo Invertido, mas parece que vai demorar.

Isso porque, de acordo com Gaten Matarazzo, que interpreta Dustin na história, eles ainda não sabem quando as filmagens vão retornar. Enquanto participava virtualmente do evento GalaxyCon Live, ele comentou que a ideia inicial era uma pausa de apenas duas semanas (via Comic Book):

“O trabalho está em pausa. Estávamos no meio das filmagens da quarta temporada e eles disseram: ‘Não!’. Eles disseram duas semanas de folga, e estamos fora há três meses.”

No meio tempo, ele vem aproveitando a família e relaxando, mass confessou estar ansioso para retomar a produção:

“Quando se trata de fazer parte da série em geral, há um tempo em que fico longe de casa. Devido à pandemia, estou em casa há um bom tempo e relaxo aqui. Eu tenho ficado meio ansioso tentando voltar ao trabalho, só porque estamos longe há muito tempo. Geralmente estamos em Atlanta filmando por sete, oito meses, e isso leva um tempo. É mais da metade do ano em que estou ausente”

Além disso, existe a possibilidade de quando a produção retornar, Matarazzo já esteja com 18 anos e formado na escola. Atualmente ele tem 17 anos, e faz aniversário no dia 8 de setembro. Assim, pode ser que no retorno ele não tenha mais restrições de horas de filmagem por conta das leis de trabalho para atores infantis:

“Estou muito empolgado por finalmente ter a experiência de filmar o programa sem lidar com a escola. Eu sempre amo filmar o programa de qualquer maneira e sempre tive a certeza de que a escola era a prioridade número um… mas agora, principalmente porque estou prestes a ter 18 anos , não há mais regras [para filmar]. Quando voltar a filmar, faço 18 anos no início de setembro… e nesse momento, por causa da pandemia, talvez não voltemos a filmar. Então, eu terei 18 anos e eles podem me manter por tanto tempo, sem nenhum limite.”

Bom, esperamos que tudo esteja seguro em breve para que as gravações possam acontecer logo. Há alguns meses, foi divulgado um teaser da quarta temporada intitulado “Da Rússia, com amor…”. Ainda não se sabe quando a nova leva de episódios vai ser lançada. Anteriormente, havia um boato de que a estreia seria próxima ao Natal, mas com a pandemia, os planos podem ter mudado.