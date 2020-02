CANAL 1 Audiência: SBT alcança mais o público jovem Público é bastante disputado entre SBT e Record

18 FEV 2020 - 07h:17 Por Flávio Ricco

Já de muito tempo existe uma disputa bastante igual pela vice-liderança de audiência, na maioria das vezes com diferenças pequenas entre a segunda e terceira colocadas.

Porém, em todos os relatórios do Ibope, desde a metade do ano passado aos mais recentes, verifica-se que o SBT alcança percentuais maiores entre as pessoas mais jovens, que a concorrente Record.

Na divisão das diversas faixas, entre 4 até 34 anos, o público do SBT é maior que o da Record e menor de 35 em diante. Acima de 50, por sinal, chega a 34% (SBT) e 49% (Record).

É curioso verificar que o oposto acontece ao que muitos podem imaginar.

Natural que as exibições do “Bom Dia”, com desenhos animados, e a novela “Poliana” contribuam muito para isso, mas o mesmo também é observado nos demais programas.

Muito provavelmente por isso as tentativas do novo “Domingo Show”, com Sabrina Sato que vem aí, e as mudanças anunciadas para a “Hora do Faro”.

TV Tudo

Whats-App

O jornalismo da Record, em Brasília, também tem o seu grupinho de WhatsApp.

Um só não, vários, muitos no sentido do mal e só usados para detonar os próprios componentes da redação. Um ambientezinho dos mais lamentáveis.

Reality japonês

Foram encerrados, na segunda-feira, os trabalhos da primeira etapa do reality “Made in Japão”, um dos principais quadros do novo programa da Sabrina Sato na Record.

Só que a gravação da final só vai acontecer daqui uns quatro meses.

Cinema

Vera Fischer acertou uma participação especial em “Não é você, sou eu”, comédia de Regiana Antonini e Júnior Provesi que será filmada a partir de abril no Spa Maria Bonita, da Tânia Alves, no Rio.

Também no elenco Juliano Laham, Tathi Lopes, Rodrigo Fagundes, Evelyn Castro, Bruna Ciocca, Carla Cristina, entre outros.

Casal

Ator ainda desconhecido do grande público, João Gabriel Marinho viverá Pepê, um dos jovens protagonistas de “Malhação: Transformação”. Na história, que estreia em 11 de maio, ele será filho de Ivan (Marcello Novaes) e Iza (Regiane Alves), e par romântico de Luli, Manu Morelli, também protagonista.

Clima de carnaval

O “Só Toca Top”, neste próximo sábado, na Globo, com Ludmilla e Mumuzinho, trará no repertório samba, sertanejo, pop e as tradicionais marchinhas de carnaval.

No palco: Lexa, Diogo Nogueira, Felipe Araújo e o Trio Elétrico, que é formado pelos cantores Reinaldo (ex-Terra Samba), Gilmelândia (ex-Banda Beijo) e Ninha (ex-Timbalada).

Aniversário

O “Programa da Maisa” volta com edição inédita no SBT em 21 de março. Será praticamente uma edição comemorativa, uma vez que o programa completará um ano no dia 16 do mesmo mês.

Participação

O cantor Raffa Torres gravou uma participação especial em “Salve-se Quem Puder”, novela das 19h, na Globo. Intérprete de “A vida é um Rio”, que faz parte da trilha sonora da novela, ele vai aparecer em um cena romântica dos personagens de Juliana Paiva e Felipe Simas.

Quantidade

“Gênesis”, nova produção bíblica da Record, fechou mesmo o seu projeto em 150 capítulos. Combinado também que terá uma “pegada meio de série”, com promessa de muita ação em cada bloco.

Serão sete fases e mais de 200 atores no elenco.

Números

Em Salvador, os investimentos no Camarote Planeta Band este ano tiveram um crescimento de aproximadamente 12% em relação ao ano de 2019.

O espaço possui 8 mil m² e em sua montagem foram usadas mais de 520 toneladas de ferragens; 13,2 mil compensados de madeira; 400 latas de tinta e 3,5 mil metros de tecidos. Cerca de 300 profissionais trabalharam na montagem da estrutura.

Análise

A programação da Globo ainda poderá apresentar algumas surpresas no decorrer dos próximos tempos. As novidades previstas continuam em estudos. Mas nada antes do final de abril, quando o “BBB” irá se encerrar.

Bate – Rebate

Sobre a nova série da Globoplay, “Mal Secreto”, em preparação, já está decidido que Viviane Araújo fará uma delegada tipo linha dura.

A edição de sábado do policial “Operação de Risco”, na Rede TV!, irá se integrar à cobertura dos “Bastidores do Carnaval”...

... O programa exibirá ações da Polícia Militar durante os blocos de rua em São Paulo...

... E entrevistas com oficiais da PM, dando dicas de segurança para os foliões.

Tadeu Schmidt, no último “Fantástico”, avisou no ar que ficará uma semana de férias...

... No próximo domingo, Márcio Bonfim será o seu substituto, formando dupla com Poliana Abritta...

... E a cobertura do Carnaval na Globo começará na sexta-feira, faixa das 23h, depois do “BBB”.

Aliás, em se tratando de Carnaval, a Band é quem está prometendo entrar com a sua cobertura mais cedo...

... O início das transmissões de Salvador, na sexta-feira, está previsto para 22h45.

Também por causa do Carnaval, a exibição do programa do Amaury Jr., na Rede TV!, sexta-feira, será antecipada para às 21h30...

... Vai receber da igreja.

No Brasil e nos Estúdios Globo, as gravações da série “O Anjo de Hamburgo” vão até maio.

C´est fini

Em São Paulo, a Globo atingiu domingo 13,4 pontos com a transmissão da “Supercopa”, jogo Flamengo e Athletico-PR.

Na faixa de confronto, o SBT marcou 6,2; Record, 4,8.