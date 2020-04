BBB 20 Babu, Flayslane e Marcela se enfrentam em novo paredão A partir de agora não existe mais o cargo de anjo na competição

6 ABR 2020 - 11h:23 Por Redação

Que noite agitada! Depois da eliminação de Gabi Martins e da realização da prova do líder, foi formado neste domingo (5) o 12º paredão do Big Brother Brasil 20. Como a partir de agora não existe mais o cargo de anjo na competição, a única com imunidade durante a votação foi a líder Thelma.

A dinâmica foi um pouco diferente do que geralmente acontece. Os brothers se dividiram em dois grupos e não podiam voltar em seus companheiros de equipe. De um lado ficou Rafa, Manu, Babu e Mari, enquanto do outro estava Marcela, Gizelly, Ivy e Flayslane.

Com dois votos cada um, Babu e Marcela foram escolhidos pela casa entrar na berlinda. A indicada pela líder, por sua vez, foi Flayslane. Como os emparedados não tiveram a chance de realizar a prova Bate & Volta , a permanência deles na casa depende somente da votação do público.

Com informações de Gshow.